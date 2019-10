La MINUSMA condamne fermement les attaques terroristes de Mondoro et de Boulkessi

Bamako, le 2 octobre 2019 - La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) est consternée par le bilan des attaques terroristes simultanées contre un poste d’une unité malienne du G5 Sahel à Boulkessi et des Forces armées maliennes (FAMa) à Mondoro, le 30 septembre et le 1er octobre 2019 dans le Centre du Mali.

Elle condamne avec la dernière énergie ces attaques survenues quelques jours seulement après la 74e Assemblée générale des Nations unies, où la sécurité au Mali et dans le Sahel a occupé une place importante dans l’agenda de plusieurs réunions de haut niveau qui ont enregistré la participation de chefs d’Etat de la sous-région ainsi que de nombreux partenaires.

« Ces actions terroristes n’entraveront pas les efforts conjoints du Gouvernement malien et de ses partenaires pour la paix et la sécurité. A l’heure où le Gouvernement et les amis du Mali mutualisent leurs efforts pour venir à bout d’une crise sécuritaire dont les effets délétères sur le Sahel sont patents, ces actes d’un autre temps ne sauraient miner notre engagement et notre détermination » a indiqué le Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif.

M. Annadif a également réitéré la ferme volonté à mettre en œuvre le mandat qui a été conféré à la MINUSMA par le Conseil de sécurité. L’appui à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation ainsi que la stabilisation du Centre du pays resteront les pierres angulaires de son action. « Les Nations unies ne ménageront aucun effort dans leur appui au G5-Sahel et aux FAMa dans leur mission de lutte contre le terrorisme. La MINUSMA a mis à la disposition de la Force du G5-Sahel des moyens aériens pour renforcer sa position à Boulkessi et a évacué les blessés » a-t-il souligné.

La MINUSMA présente ses condoléances les plus attristées au Gouvernement du Mali et aux familles éplorées. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés.