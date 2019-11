La MINUSMA condamne fermement l'attaque terroriste contre la position des Forces armées Maliennes d'Indelimane

Bamako, le 2 novembre 2019 – Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif, condamne très fermement l’attaque terroriste contre la position des Forces Armées Maliennes (FAMa) qui a eu lieu hier à Indelimane, dans le cercle d’Ansongo, région de Gao au Mali.

« En ces douloureuses circonstances, et au nom de la famille des Nations unies au Mali, je tiens à exprimer toute ma solidarité au Gouvernement et au peuple maliens, ainsi que mes encouragements aux Forces de défense et de sécurité. Je m’incline devant la mémoire des soldats morts pour leur nation et la paix, et souhaite un prompt et complet rétablissement aux blessés, » a déclaré aujourd’hui M. Annadif.

Des opérations de sécurisation et de soutien sont actuellement en cours dans la région, avec l’appui des Casques bleus de la MINUSMA.

La MINUSMA réaffirme toute sa détermination à œuvrer, conformément à son Mandat, aux côtés des autorités et du peuple maliens, ainsi que des partenaires internationaux, pour un retour définitif de la paix.