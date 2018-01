La MINUSMA condamne fermement l’attaque à la mine qui a fait 26 victimes civiles à Boni

La MINUSMA condamne dans les termes les plus fermes l’attaque odieuse causée par l’explosion d’un engin explosif contre un bus en provenance du Burkina Faso le 25 janvier près de la ville de Boni au Mali, qui a fait plus de 20 victimes, dont des femmes et des enfants. La MINUSMA condamne également fermement les récentes attaques perpétrées par des éléments armés contre les forces de défense et de sécurité maliennes.

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général, M. Mahamat Saleh Annadif présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et aux peuples et Gouvernements du Mali et du Burkina Faso. Il s’indigne « contre l’œuvre des ennemis de la paix au Mali qui s’attaquent lâchement à des civils, et rappelle la nécessité de tout mettre en œuvre pour que les responsables de cette attaque abjecte répondent de leurs actes devant la justice. »