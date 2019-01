La MINUSMA appuie la réinsertion socio-économique des femmes de Kidal à travers une formation en coupe et couture

Le siège de la Coordination des Associations des Femmes de l’Azawad (CAFA) à Kidal, a accueilli, le 17 janvier 2019, le lancement par la MINUSMA du projet à impact rapide (QIP), dénommé « Formation professionnelle en coupe et couture », destiné aux jeunes femmes de la ville.

La crise de 2012 a eu pour corollaire la fermeture des services administratifs, et le départ des opérateurs économiques et des entreprises privées de la région de Kidal. Une telle situation a ainsi réduit à néant les possibilités d’emploi dans cette partie du Mali. Dans ce contexte, l’auto-emploi reste, pour des milliers de familles, la seule possibilité de survivre la seule possibilité pour des milliers de familles de survivre. Mais les jeunes qui constituent l’écrasante majorité de la population sont en général très peu instruits ou n’ont pas bénéficié d’une formation professionnelle adéquate et ne peuvent par conséquent tirer profit des rares opportunités d’emploi qui existent encore. Consciente de cette réalité, la MINUSMA a répondu à l’appel de l’association féminine ASDJAR, en finançant un projet de formation professionnelle en coupe et couture, au bénéfice des jeunes femmes de Kidal et en fournissant l’équipement du futur atelier de couture.

Plus d’une trentaine d’entre elles ont participé à la cérémonie de lancement du projet, aux côtés des représentants de l’ONG partenaire AFFALA et du chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal, M. Christophe Sivillon, qui était accompagné par la Force et les responsables des différentes sections de la Mission.

Le projet, d’un coût global de 16.500.000 FCFA pour une durée de 3 mois et sponsorisé par la Division des Affaires Politiques (DAP) de la MINUSMA, traduit, selon M. Sivillon, « la volonté de la Mission onusienne au Mali d’encourager la promotion socio-économique des couches les plus vulnérables de la société, particulièrement, les femmes, à travers la formation et la création d’activités génératrices de revenus (AGR) ».

La représentante de la Division des Affaires Politiques de la MINUSMA, initiatrice du projet, a, pour sa part, exhorté les 25 bénéficiaires initiales à être assidues lors de la formation. « Ce projet devra améliorer les conditions de vie de ces femmes à travers un renforcement de leurs capacités professionnelles et de leur autonomie, en leur fournissant un moyen durable de subvenir à leurs besoins. » a estimé Mme. Lara Constant.

« Au sortir de cette formation, nous serons 25 femmes formées en coupe et couture ouvrant ainsi la voie à 25 emplois locaux », s’est réjouie de son côté, la représentante des femmes Mme Fadimata Toure.