La MINUSMA appui à la réinsertion socio-économique des jeunes kidalois

Ce 1er février 2019 à Kidal, a eu lieu le lancement d’un projet financé par la MINUSMA relatif à l’élevage. Dénommé « Appui à la réinsertion socioéconomique des jeunes de l’Association TANAKRA dans la commune de Kidal », ce projet est initié par la section de la Stabilisation et du Relèvement (SR) de la MINUSMA.

L’élevage constitue un pilier important de l’activité économique dans la région de Kidal. Plus de 80% de la population de cette région, s’adonne aux activités pastorales. La crise politico-sécuritaire, la sécheresse et les abattages massifs ont contribué à une baisse significative des effectifs du cheptel, et à la marginalisation économique et sociale des jeunes de cette zone du pays. Face à cela, la MINUSMA a financé un projet pour favoriser la réinsertion socioéconomique de 59 jeunes de l’Association TANAKRA, à travers le développement de l’activité du petit commerce de bétail. Objectif : appuyer le développement local par la promotion des opportunités d’auto-emploi pour les jeunes et la redynamiser l’élevage dans l’Adrar des Ifoghas.

Autour de ce projet, il est également prévu la mise en place d’un comité de gestion qui aura entre autres, pour rôles et responsabilités : le suivi individuel des activités de chacun des 59 bénéficiaires ; la collecte de 25 000 FCFA auprès de chacun des 59 bénéficiaires après chaque vente puis, le reversement de cette somme au trésorier de l’association.

D’un montant de plus de 14 millions de francs CFA, ce projet doit être mis en œuvre sur une période de trois mois. Il s’agira, à travers l’ONG locale Cercle d’Appui au Monde Rural (CAMR), partenaire dudit projet, d’aider la soixantaine de jeunes bénéficiaires à faire de leur rêve d’autonomie financière, une réalité palpable. Ceci, en les organisant notamment autour d’activités pastorales génératrices de revenus.

Le représentant de la section Stabilisation et Relèvement, Lacksane Ould Ali, a, au nom du Chef du Bureau de la MINUSMA à Kidal, rappelé aux bénéficiaires du projet ce que la Mission n’a de cesse de réitérer : « les jeunes et les femmes constituent des partenaires importants dans la mise en œuvre du Mandat de la MINUSMA ». Il a également appelé les bénéficiaires à faire en sorte que : « ce projet soit pérenne pour une réinsertion socio-économique des jeunes afin qu’ils jouent pleinement leur rôle dans l’édification de la paix et de la cohésion sociale ».

Le présentant des bénéficiaires, Sidi Mohamed Ag Tonsi, a exprimé sa reconnaissance à la Mission de l’ONU au Mali pour ce qu’il a qualifié d’« appui de solidarité pour les jeunes, moteurs de la stabilité et de la cohésion sociale ».