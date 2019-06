La Force de la MINUSMA créé le Secteur Centre pour rendre plus efficace sa présence dans la région de Mopti

Ce 24 juin à eu lieu à Mopti, le lancement officiel du secteur Centre. Ce changement est un redécoupage de la zone de couverture de la MINUSMA. Les Casques bleus de la région de Mopti auront désormais un commandement propre à l’instar de ceux de Tombouctou, Kidal, ou encore Gao. Le lancement a eu lieu en présence d’officiels civils et militaires de l’Etat malien et de la MINUSMA, ainsi que des représentants de la société civile locale. La création de ce secteur a pour but d’améliorer la coordination des efforts de la MINUSMA et des Forces de défense et de sécurité du Mali (FDSM), pour mieux protéger les civils et faciliter le retour de l’autorité de l’État dans la région.

Après les secteurs Nord (Kidal), Ouest (Tombouctou) et Est (Gao), la MINUSMA crée le secteur Centre à Mopti. Bien que présente dans cette partie du Mali depuis le déploiement de la MINUSMA en 2013, la création de ce nouveau secteur fait suite à la volonté de la Mission onusienne au Mali, conformément à son mandat, de rendre plus efficace sa fonction de protection des civils et d’appui à la restauration de l’autorité de l’Etat et au retour de l’Etat de droit dans cette région. Elle s’inscrit également dans l’esprit de l’Opération Oryx, démarrée en avril 2019, suite à l’attaque du village d’Ogoussagou. Une opération militaire basée sur un découpage de la région en différentes zones où sont présents de part et d’autre, les Casques bleus et les FAMa. Les deux forces se partageant ainsi le territoire à couvrir, afin d’assurer une présence plus efficace.

La création du Secteur Centre vient donc renforcer cette dynamique enclenchée il y a de cela plusieurs mois déjà. L’objectif : faire face aux attaques sur fond de conflits intercommunautaires, amplifiés par l’impunité, le banditisme et la prolifération des groupes terroristes dans le delta central du Niger.

Pour lancer officiellement ce Secteur, déjà opérationnel depuis le 28 mai dernier, une cérémonie a eu lieu. Présidée par Joanne Adamson, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, en charge du Pilier politique de la MINUSMA et cheffe de la Mission par intérim, elle a également vue la participation du Commandant des Casques bleus au Mali, le Général Denis Gyllensporre. De nombreuses autres personnalités étaient présentes, notamment la Cheffe du Bureau régional de la Mission à Mopti, Fatou Dieng Thiam, la Directrice de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSMA, Myriam Dessables, le Commandant de la 6ème région militaire du Mali, le Colonel Moussa Yoro Kanté qui représentait le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général Abdoulaye Coulibaly. L’on comptait aussi parmi les invités, Issa Kansaye, le Maire de Mopti et plusieurs représentants de la société civile locale, tels que les leaders religieux à travers le Haut Conseil Islamique (HCI) de Mopti et, les leaders des associations de femmes et de jeunes.

Cet aménagement n’implique pas l’ajout de nouvelles troupes pour la Force de la MINUSMA. Il s’agira d’être plus efficace, non pas avec plus de Casques bleus, mais avec un commandement localisé à Mopti, qui devrait permettre une meilleure coordination avec les FAMa sur le terrain.