La Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge espagnole ouvrent les portes de 2 centres de services intégrés à Ségou et à San

Dans le cadre du projet « Contribution à l’accès des femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre à des services de soins complets à travers le modèle « ONE STOP CENTER », financé par l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population, agence des Nations Unies en charge de la et santé de la reproduction), la Croix-Rouge malienne, avec le soutien de la Croix-Rouge espagnole, œuvre depuis 2020 pour la mise en place de 2 centres de soins intégrés dans la ville de Ségou et dans la commune de San- une réalité.

Les 2 centres ont ouvert leurs portes cette année et la cérémonie d’ouverture est prévue le 5 août 2021 à Ségou en présence de hauts représentants tels que les différents Ministères, le Conseil Régional et les Mairies ; avec des représentants de l’Union européenne et du système des Nations Unies.

Dans ces centres, appelés ONE STOP CENTER, les femmes et les filles survivantes de violences basées sur le genre (VBG) ont accès à des conseils psychologiques, médicaux, juridiques et à un accompagnement pour la réinsertion socio-économique de manière gratuite, sûre et confidentielle. A ce jour, 31 femmes ont été prises en charge par l’équipe intégrale du One Stop Center.