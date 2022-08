La communauté humanitaire au Mali célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire avec la communauté d'accueil et les humanitaires à Diaba Peuhl à Mopti

Diaba Peuhl, Mali ; 19 août 2022 - La communauté humanitaire, y compris la communauté d'accueil, les volontaires, les organisations nationales et internationales ainsi que les autorités locales, se sont réunies à Diaba Peuhl, dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, pour célébrer la Journée mondiale de l’aide au Mali, dans le cadre du thème de la journée mondiale de cette année, #ToutUnVillage. La communauté humanitaire remercie le Gouverneur de Mopti et la communauté de Diaba Peuhl pour l'organisation de cet événement en hommage de tous ceux qui sont engagés dans l'action humanitaire.

L’événement a mis l'accent sur les efforts collectifs des travailleurs humanitaires pour répondre aux besoins des personnes touchées par les crises. Selon l’adage "Il faut un village pour élever un enfant", il faut un village d'humanitaires travaillant avec les communautés affectées pour apporter aide et espoir aux personnes touchées par les crises", a déclaré Martin Griffiths, Coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies et Secrétaire Général Adjoint aux affaires humanitaires. "Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire s'appuie sur cette métaphore de l'effort collectif et demande aux gens du monde entier de montrer leur appréciation du travail humanitaire, quel que soit celui qui le réalise".

Diaba Peuhl, un village qui accueille 3 872 personnes déplacées internes (PDI), illustre l'hospitalité et l'esprit humanitaire, en accueillant les PDI au sein de familles d'accueil, dans des sites de déplacement et dans les 400 maisons déjà construites par des organisations caritatives internationales.

M. Alain Noudéhou, Représentant Spécial Adjoint auprès de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire au Mali, a rendu hommage aux personnes en service et à la communauté d'accueil ainsi qu'aux personnes déplacées pour leurs efforts collectifs visant à préserver le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises humanitaires ainsi qu'à assurer la sécurité des travailleurs humanitaires dans le pays. Selon les données d'OCHA datant du 30 juin 2022, les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza dans le centre du Mali ont enregistré plus de 185 000 PDI et environ 600 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire. À ce jour, plus de 952 écoles ont été fermées en raison de l'insécurité et des violences en cours, affectant 285 600 enfants de ces régions.

Le public est invité à s'engager dans la campagne #ToutUnVillage sur les médias sociaux, et à profiter de chaque occasion pour manifester sa solidarité avec les personnes qui ont besoin d'aide ainsi que sa reconnaissance envers ceux qui travaillent pour la fournir.

À propos de la Journée mondiale de l'aide humanitaire

En 2008, l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté une résolution désignant le 19 août comme Journée mondiale de l'aide humanitaire. Il s'agissait de commémorer les 22 travailleurs humanitaires tués dans un attentat à la bombe contre l'hôtel Canal à Bagdad, en Irak, le 19 août 2003, dont le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Irak, Sergio Vieira de Mello.

