L’USAID appuie l’éducation dans le nord du Mali

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a fourni un financement initial de 5 millions de dollars américains pour les régions de Gao, Kidal et Tombouctou afin de soutenir l’éducation des garçons et des filles dans le nord du Mali. Cet appui du peuple américain est une contribution au programme de résilience pluriannuel de l’Education Cannot Wait (ECW), qui est le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation en situation d’urgence.

En date du mois d’août 2021, 1.664 écoles ont été fermées au Mali à cause du conflit et des menaces de violence touchant 500.000 enfants et jeunes. Le nouveau financement permettra de renforcer l’éducation dans le nord du Mali, où l’escalade des tensions a forcé de nombreuses personnes à quitter leur foyer. Elle a également affaibli les systèmes d’éducation et empêché de nombreux garçons et filles d’aller à l’école.

Selon l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, M. Dennis B. Hankins, « Ce financement du peuple américain s’inscrit dans le cadre de notre engagement plus large à soutenir le développement du Mali et à faire en sorte que l’ensemble des maliens, y compris dans le nord, bénéficient d’une éducation de qualité et de la promesse d’un avenir plus pacifique et plus prospère. Je voudrais souligner le rôle des femmes membres du Comité de suivi de l’Accord (CSA) pour la Paix et la Réconciliation comme force motrice de nos efforts pour accroître les programmes d’éducation dans le nord dans le cadre du retour des services gouvernementaux dans tout le Mali. »

Le financement de l’USAID permettra un retour des enfants à l’apprentissage, de construire et réouvrir les écoles qui ont dû fermer, de fournir des services psychosociaux aux enfants, victimes de stress causé par les déplacements et les conflits et d’aider les organisations et communautés locales à bâtir un système d’éducation plus solide. Cet investissement s’aligne aux plans d’intervention du gouvernement du Mali dans le domaine de l’éducation et de l’humanitaire. Il sera mis en œuvre par Actions Concertées pour le Soutien à l’Éducation et au Développement Durable (ACFED) qui est un consortium d’organisations non gouvernementales, l’Humanité & Inclusion ainsi que l’UNICEF.

« L’éducation est un élément essentiel de paix et de stabilité au Sahel. En ayant accès à des environnements d’apprentissage qui sont sécurisés et de qualité, nous pouvons contribuer à rompre les cycles de pauvreté, de faim et de conflits. Cette contribution de l’USAID permettra d’appuyer des opportunités d’un apprentissage de qualité au Mali pour des filles et des garçons les plus vulnérables, les aidant à réaliser leur plein potentiel et à devenir des agents de changement positif pour leurs communautés », a déclaré Mme Yasmine Sherif, Directrice de l’Education Cannot Wait.

Ce nouveau financement du gouvernement des États-Unis va accélérer l’impact du programme triennal de l’ECW au Mali, lancé en janvier 2021 dans le cadre d’une réponse plus large à la crise régionale dans le centre du Sahel. Le programme pluriannuel de résilience de l’ECW offre un appui ciblé aux filles, aux enfants souffrant d’handicap ainsi qu’à d’autres groupes marginalisés. Il travaille avec des communautés locales pour le retour des enfants à l’école, pour le renforcement de la résilience des institutions locales et soutient les efforts de recrutement, de formation et de rétention des enseignants de qualité.

