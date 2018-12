Léré : un projet à impact rapide ressuscite l’espoir chez les populations

Les Projets à Impact Rapide (QIP) de la MINUSMA participent au retour de la paix et de la stabilité durable. Ils génèrent des revenus pour leurs bénéficiaires et resserrent les liens socio-professionnels entre eux. Ils ont des retombées indirectes, parfois très importantes, pour l’ensemble de la communauté. Financé à hauteur de 25 millions de francs CFA par la MINUSMA, le jardin maraîcher des femmes de Léré, dans la région de Tombouctou en est un exemple.

À 200 kms de Tombouctou et à une demi-journée de voyage de la Mauritanie, se situe la localité de Léré, connue pour son mélange ethnique et son brassage culturel. Une cohabitation harmonieuse mise à mal par la crise multidimensionnelle qu’a connu le Mali en 2012, et qui a contraint de nombreuses familles à fuir.

Depuis quelques mois, l’espoir renaît à Léré, après la remise, il y a moins d’un an, d’un jardin maraîcher de trois hectares aux deux groupements de femmes de la localité. Celui-ci fournit aujourd’hui une quantité impressionnante de produits maraîchers et approvisionne le marché du village. À l’heure actuelle, ce périmètre irrigué est en train de faciliter l’insertion socio-économique des femmes, revenues des camps de réfugiés des pays voisins où elles vivaient il y a peu.

Boncana Maiga, la présidente de la coopérative des exploitantes, en témoigne : « Ce jardin a changé la vie de la population de Léré en général et les rapatriés en particulier. Les difficultés majeures que les rapatriés rencontrent, c’est la possibilité de se réinsérer dans la vie active de leurs zones d’origine, et ce jardin vient d’apporter une solution à cela », a déclaré Mme Maiga avant de vivement remercier la MINUSMA pour, dit-elle, « les efforts sans cesse consentis en faveur de nos populations ».

En finançant ces Projets à Impact Rapide, la Mission onusienne contribue au retour de la paix et de la stabilité, en encourageant la relance de l’économie locale.