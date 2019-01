L’aide au retour volontaire et à la réintégration des migrants est suspendue au Mali

Bamako - L’OIM au Mali a suspendu temporairement ses services d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) à quelque 1 500 migrants afin de mieux évaluer leur éligibilité après que des informations ont fait surface suggérant que certains tentaient de profiter de ce service.

« Nous nous sommes rendus compte qu’il était possible que nos efforts humanitaires soient exploités par des personnes qui n’avaient pas droit à cette aide », a déclaré Michele Bombassei, spécialiste de la protection et de l’aide aux migrants à l’OIM en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. « Cela entame la capacité de l’OIM à aider les migrants réellement vulnérables qui répondent aux critères d’éligibilité. »

« Nous réexaminons des centaines de cas en attente d’aide AVRR dans nos centres de transit ad hoc à Bamako et reprendrons nos activités lorsque nous aurons la certitude que l’aide est fournie aux personnes qui en ont le plus besoin », a-t-il ajouté.

Depuis le lancement en décembre 2016, l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants (Initiative conjointe) a permis de fournir une aide au retour et à la réintégration à plus de 51 000 personnes bloquées le long d’itinéraires migratoires qui s’étendent de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale jusqu’en Europe. Ces migrants vulnérables peuvent demander l’aide de l’OIM pour rentrer chez eux de manière volontaire, digne et humaine, et recevoir une aide à la réintégration une fois rentrés chez eux.

A la mi-novembre 2018, la mission de l’OIM au Mali avait remarqué un pic sans précédent du nombre de rapatriés demandant de l’aide qui ne correspondaient pas aux flux habituels de personnes traversant les frontières maliennes avec l’Algérie et la Mauritanie.

Début janvier, l’Organisation a informé les migrants hébergés dans les centres de transit de Bamako que leurs demandes faisaient l’objet d’un examen approfondi pour s’assurer qu’ils répondent aux critères d’éligibilité de l’Initiative conjointe.

L’OIM œuvre en coopération étroite avec le gouvernement malien, la société civile et les représentants des pays d’origine concernés pour faire face à la situation et garantir que les ressources disponibles servent à protéger les plus vulnérables.

L’OIM a quarante années d’expérience dans la gestion des programmes AVRR. Depuis le lancement de l’Initiative conjointe au Mali en 2017, l’OIM a aidé 9 768 migrants d’Afrique de l’Ouest principalement originaires du Mali, de Guinée, de Côte-d’Ivoire, du Sénégal, de Gambie, de Sierra Leone et du Libéria.

