L’accès humanitaire au Sahel central : scénarios - Les évolutions possibles de l’accès humanitaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger au cours de l’année 2021 | Février 2021

INTRODUCTION

Contexte et énoncé du problème

Les trois pays du Sahel central - Mali, Burkina Faso et Niger - sont l’épicentre d’une crise humanitaire régionale dont le nombre de personnes affectées a connu une augmentation rapide entre 2019 (6.7 millions de personnes dans le besoin dans les trois pays) et 2020 (9 millions de personnes dans le besoin, OCHA 2020). Cette crise a comme origine le conflit transfrontalier qui implique de nombreux acteurs militaires nationaux et internationaux et plusieurs groupes armés non-étatiques (GANE) et qui se déroule dans un contexte de tensions inter et intra-communautaires. La présence étatique dans certaines zones est faible, ce qui entraine une offre réduite de services sociaux de base ainsi que de services de protection (MINUSMA 28/12/2020). Le changement climatique et des évènements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents aggravent les besoins existants. L’ensemble de ces facteurs impactent l’accès humanitaire, à savoir la capacité des acteurs humanitaires d’accéder directement aux populations affectées et la capacité des populations affectées d’accéder aux services sociaux de base de proximité pour couvrir leurs besoins.

Objectif et cadre du rapport

Ce rapport présente plusieurs scénarios ad hoc concernant l’évolution de l’accès humanitaire au Sahel central en 2021.

La question de recherche de départ est la suivante : comment l’accès humanitaire pourrait-il changer au cours de l’année 2021 au Burkina Faso, au Mali et au Niger ? La plupart des scé- narios inclut la région du Liptako-Gourma dites des « trois frontières », mais certains scéna- rios s’intéressent aussi à d’autres zones dans les trois pays.

A partir de scénarios prospectifs sur d’une part, l’évolution de l’accès des personnes dans le besoin aux services et à l’aide, et d’autre part, sur les difficultés que les opérateurs humanitaires pourraient rencontrer, ce rapport a pour objectifs de sensibiliser aux contextes, soutenir la planification stratégique de la communauté humanitaire et promouvoir les activités de préparation des acteurs humanitaires et politiques du Sahel central.

La période de temps considérée est l’année 2021. Cependant, les scénarios pourraient rester valables quelques mois de plus.