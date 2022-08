Journée mondiale de l’aide humanitaire : il faut #ToutUnVillage pour aider les plus vulnérables

Le 19 août 2022, la MINUSMA, le Bureau de la coordination des Affaires humanitaires (OCHA) et d’autres acteurs du domaine se sont retrouvés dans le village de Diaba Peuhl pour célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Ce petit village du Centre du Mali accueille 3 872 personnes déplacées internes (PDI). Ils ont été rejoints par pour souligner le rôle des communautés locales, des autorités et des organisations humanitaires dans la réponse aux crises au Mali. L’édition 2022 a été célébrée dans le contexte de la campagne #ToutUnVillage qui valorise cette synergie pour une plus grande résilience des personnes affectées par les crises.

Tout comme le dit l’adage : « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Les habitants de Diaba Peuhl ont, quant à eux, montré qu’il faut tout un village pour faire face aux défis posés par la violence, les conflits intercommunautaires, ou les catastrophes naturelles. Ceux-ci ont exacerbé les vulnérabilités et entraîné des déplacements internes dans toutes les régions du centre du Mali.

Ada GADIAGA, mère de 12 enfants et déplacée interne à Diaba Peuhl depuis 3 ans, se rappelle du réconfort que lui a donné la communauté-hôte à son arrivée et l’appui des acteurs humanitaires qui lui a conféré une plus grande résilience : « Depuis qu’on a fui les conflits, ici à Diaba, grâce à la solidarité, nous ne manquons de rien. En tant que personnes déplacées, la première chose qui nous manque, est la nourriture. Ensuite de quoi pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, puisque je suis mère. Grace à l’appui des humanitaires, je peux aujourd’hui m’occuper de mes enfants, de moi-même également à travers un petit commerce ».

Une situation préoccupante

Selon les données récentes d'OCHA (30 juin 2022), les régions du Centre du pays (Mopti, Bandiagara et Douentza) ont enregistré plus de 185 000 personnes déplacées. Près de 600 000 personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, 952 écoles sont fermées, impactant près de 285 000 enfants. Au Mali, 1,6 million de personnes ont besoin d’une aide humanitaire selon le Plan de réponse humanitaire de 2022.

Alain NOUDEHOU, Coordonnateur humanitaire, était aussi à Diaba Peuhl. Il y a souligné l’importance de la collaboration et de la cohésion qui existe entre humanitaire, PDI et communautés hôtes. Au Mali, cela a permis de fournir de l'aide humanitaire à plus d’un million de personnes malgré les difficultés liées au contexte sécuritaire et les ressources déjà limitées des communautés hôtes.

Remerciant les habitants de Diaba pour leur accueil, Alain NOUDEHOU dira que c’est « un village d’entre-aide, un village de support à l’amélioration des conditions des personnes affectées par la crise ». Le Coordonnateur humanitaire n’a pas non plus manqué de saluer l’engagement des communautés hôtes parce que, a-t-il rappelé : « plus de 70 % des personnes déplacées dans ce pays, sont dans les foyers des autres ».