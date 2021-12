Journée internationale des droits de l’homme 2021 : une célébration autour de l’égalité pour tous !

La Division des Droits de l’Homme et de la Protection (DDHP) de la MINUSMA invite à « l’instauration d’un nouveau contrat social axé sur l’égalité[...] en s’attaquant aux discriminations par le biais des droits de l’homme », à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme 2021. Cette journée est célébrée le 10 décembre de chaque année, en commémoration de l’adoption de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948.

Le 14 décembre dernier a eu lieu la cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives de la JIDH 2021 à Bamako. Elle a été rythmée par les interventions des personnalités présentes notamment, le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme du Mali, Abdoul Karim DIARRA, le Représentant Spécial adjoint par intérim du Secrétaire général de l’ONU au Mali, en charge des affaires politiques, Bruno MPONDO-EPO et Bakhta Selma MANSOURI représentante du Directeur de la Division des Droits de l’Homme et de la Protection. Une prestation de slam et un panel autour du thème de la journée : « L’égalité » et l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » ont également eu lieu.

La promotion des droits de l’homme au cœur du mandat de la MINUSMA

Les principes d'égalité et de non-discrimination sont au cœur des droits de l'homme et contribuent à réduire les désavantages au sein de la société pour de nombreux motifs et dans de nombreux domaines. Ils ne sont pas réservés à des groupes particuliers et sont pour tous, dans toute la société et dans le monde entier.

Une des voies les plus efficientes pour aborder les problématiques d’inégalité que nous connaissons demeure l’adoption et la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durables (ODD). La célébration du 73ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme offre l'occasion d'examiner les objectifs du développement durable qui présentent des principes universellement reconnus pour la réalisation de sociétés pacifiques, justes et inclusives. L’ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces est entre autres crucial pour le contexte du Mali ainsi que pour la MINUSMA, dont la Résolution 2584 du Conseil de sécurité du 30 juin 2021 a prorogé le mandat en lui confiant la mission d’appuyer les autorités maliennes dans leur entreprise de promotion et de défense des droits humains.

Un appel à reconstruire un monde meilleur autour des droits de l’homme

Le message de la Haute Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme délivré par Bakhta Selma MANSOURI, au nom du Directeur de la DDHP met l’accent sur l'égalité comme la solution aux reculs provoqués par les chocs mondiaux et exacerbés par la COVID-19. Il y est fait mention des mesures nécessaires pour le respect des droits de l’homme afin d’éviter des changements climatiques catastrophiques mais également de favoriser une reconstruction égalitaire post covid. Enfin, la Haute Commissaire a exhorté les différents acteurs à faire progresser l’état de droit et à se « joindre aux efforts visant à renforcer l’égalité pour tous, partout, pour que notre reprise face à la crise soit meilleure, plus juste et plus verte, et pour reconstruire des sociétés plus résilientes et durables ».

Dans la même lancée, le message du Secrétaire général des Nations Unies lu par Bruno MPONDO-EPO, le Représentant Spécial adjoint par intérim du Secrétaire général en charge des affaires politiques, a souligné la nécessite d’une approche inclusive pour un plein respect des droits de chaque être humain et invite « les États à respecter l'obligation qu'ils ont de protéger les droits de l'homme chaque jour de l'année ».

Abdoul Karim DIARRA, représentant du ministre de la Justice et des droits de l’homme au Mali a, dans son discours d’ouverture, réaffirmé l’engagement de l’Etat malien à promouvoir et à respecter les droits de l’homme. Cet engagement se traduit par la ratification de tous les instruments juridiques internationaux et régionaux qui consacrent les droits de l’homme.

La Vice-présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Me Aissata TEMBELY, a pour sa part réaffirmé l’adhésion et l’attachement du Mali aux principes et aux valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Elle a également mis l’accent sur la crise sécuritaire qui prévaut actuellement au Mali avec ses incidences sur les droits de l’homme, la persistance de la pratique de l’esclavage par ascendance, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans un contexte de terrorisme.

Le panel de discussion centré sur le thème de l’année a permis de mettre l’accent sur les principes essentiels des droits de l’homme autour du principe d’égalité pour tous les membres de la société malienne.

Une commémoration qui s’étend à plusieurs régions du pays.

La célébration de la journée a également été marquée par l’organisation d’activités de sensibilisation et de plaidoyer dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ségou, Sikasso et Bamako. D’autres sont prévues à Ménaka.

Ces cérémonies furent l’occasion de réaffirmer l’engagement de la MINUSMA auprès des populations maliennes pour la promotion des droits de l’homme et leur protection. Elles ont aussi permis, de manière plus spécifique, de sensibiliser les acteurs de la société civile y compris les autorités, sur la nécessité du respect des droits de l’homme dans le cadre de mesures de santé publique, de sensibiliser les communautés sur les conséquences de la discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap et enfin, de susciter l’implication de tous et en particulier des jeunes en faveur de la promotion et la protection des droits de l’homme au Mali.