Irruption de violence à Tombouctou : la MINUSMA appelle à une cessation immédiate des hostilités

Bamako, le 19 septembre 2019 – Depuis hier soir, la MINUSMA est vivement préoccupée par une montée de violence intercommunautaire dans certains quartiers de la ville de Tombouctou dont l’origine exacte reste à déterminer.

La MINUSMA suit de très près cette situation et rappelle que la protection de toutes les populations et leurs biens, ainsi que la sécurisation de la ville de Tombouctou, sont la responsabilité première des Forces de Défense et de Sécurité maliennes, que nous assistons conformément à notre Mandat.

Des actions sécuritaires coordonnées sont en cours impliquant la Police des Nations unies (UNPOL) et la Force de la MINUSMA avec les Forces de Défense et de Sécurité maliennes.

La MINUSMA appelle à une cessation immédiate des hostilités et condamne tout acte de violence, dont les responsables devront répondre devant la justice.

La MINUSMA est actuellement en contact avec les autorités maliennes et œuvre pour apaiser les tensions, elle exhorte les communautés à s'abstenir de recourir à la violence et à régler leurs différends pacifiquement.