Interventions d’urgence : le mécanisme de réponse rapide au service des communautés en détresse

Le mécanisme de réponse rapide (RRM) est un projet mis en œuvre par un ou plusieurs acteurs humanitaires. Il garantit une veille humanitaire, conduit des évaluations rapides des besoins multisectoriels à la suite de crises soudaines et fournit une assistance humanitaire d’urgence sur la base des besoins identifiés dans un délai maximum de 15 jours suivant la validation d'une alerte de crise. Ces crises peuvent être liées à un mouvement forcé de population ou au contraire à une limitation de mouvement. Elles peuvent aussi être causées par un conflit ou une catastrophe naturelle et non cyclique avec des risques d’atteinte à la vie des populations. Le RRM intervient généralement quand les capacités nécessaires ne sont pas disponibles sur place. Ses premières assistances sont les vivres, des abris et les biens non alimentaires, distribués directement ou par transfert monétaire, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi qu’en santé et nutrition.

L’objectif est de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes affectées. Au Mali, les activités du RRM sont financées par le Service de la Commission européenne à la protection civile et opérations d’aide humanitaire (ECHO), le Bureau des Affaires Humanitaires de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’Agence Suédoise de coopération au développement international (SIDA) et le ministère des Affaires étrangères de Norvège (NMFA).