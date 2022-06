Indignation et condamnation des attaques contre les travailleurs humanitaires

(Bamako, 2 juin 2022) - Le Coordonnateur humanitaire par intérim, M. Abdou Dieng condamne fermement les attaques contre les travailleurs humanitaires au Mali. Le 1er juin 2022, trois personnes travaillant pour deux organisations non gouvernementales humanitaires, ont été tuées par des individus armés non identifiés dans la région de Kayes, sur la route Kayes-Yélimané. Ceci est la dernière d’une longue série d’attaques contre les infrastructures et le personnel humanitaires cette année.

« Au nom de la communauté humanitaire du Mali, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes, à leurs organisations et à tous ceux qui sont touchés par ces drames. Nous sommes profondément attristés et choqués par leur mort. Nous condamnons fermement cette attaque injustifiée contre des travailleurs humanitaires qui œuvrent chaque jour à améliorer la vie des populations les plus vulnérables » a déclaré M. Dieng.

Cette année, 7,5 millions de maliens ont besoin d'une assistance humanitaire contre 5,9 millions en 2021. Attaquer des humanitaires pourrait entrainer un arrêt de la réponse aux besoins humanitaires de plus en plus accrus. La multiplication des incidents contre les acteurs humanitaires rétrécit davantage l’accès humanitaire déjà très limité dans certaines zones en raison du nombre élevé d'acteurs armés et des défis d'acceptation par les communautés.

Depuis le début de l’année, une soixantaine d’incidents ont eu lieu au Mali contre des travailleurs humanitaires, tels que des agressions, braquages, enlèvements, intimidations, pillages de locaux, violences physiques, meurtres etc. « Les travailleurs humanitaires ne sont pas des cibles et doivent être protégés. Ces attaques doivent cesser » a ajouté le Coordonnateur humanitaire par intérim.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Lucien SIMBA : Chef de bureau adjoint, OCHA Mali, simba@un.org

Ibrahima KONÉ : Chargé d’information publique, OCHA Mali, kone65@un.org

Les communiqués de presse d'OCHA sont disponibles sur www.reliefweb.int