À Homdoubomo, la MINUSMA échange avec des enseignants et des leaders communautaires sur son mandat

Le 20 Juillet dernier à Tombouctou la MINUSMA, à travers son Bureau de la Communication stratégique et de l’Information publique (PIO), a conduit une mission conjointe de terrain à Hondoubomo, avec la Police des Nations Unies (UNPOL) et des éléments des militaires observateurs (MILOBs). L’objectif était d’échanger avec les populations sur le mandat de la Mission onusienne au Mali, mais aussi d’écouter leurs préoccupations.

Accueillie à l’école Alhaje Oumar Wadidjie, par le Directeur dudit établissement, l’équipe s’est entretenue avec une trentaine des personnes dont des enseignants, des membres de la Commission de Gestion Scolaire (CGS), des Conseillers du Chef de village, des notables ainsi que des femmes leaders. Les discussions ont essentiellement porté sur les activités de la Mission au Mali, notamment le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils, ainsi que les préoccupations de ces populations.

Au terme de cette rencontre, l’équipe a remis des kits solaires aux cinq meilleurs élèves de l’établissement ainsi que des radios au corps professoral. Cette donation à l’endroit des apprenants et de leurs enseignants a pour but de mieux les encourager dans leurs études. « A travers ce geste inestimable, vous avez contribué à apporter de la gaieté et de la fierté dans les cœurs de nos élèves, mais aussi du sourire et de la satisfaction dans leurs familles. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes vos actions en faveur de la quiétude de nos paisibles populations. Nous avons beaucoup apprécié cette rencontre, qui nous a permis de nous familiariser davantage avec votre mandat, » a déclaré Djougoumo Hameye, Directeur de l’école Alhaje Oumar Wadidje.

Les élèves bénéficiaires n’ont pas caché leur joie face à ce geste de solidarité de la part de la MINUSMA. « La nuit, nous ne pouvons pas apprendre nos leçons, car nous n’avons aucune source d’éclairage dans le village. Ces lampes solaires multifonctionnelles mettront fin à ce mauvais souvenir. Elles nous aideront à mieux préparer nos examens de fin d’études, » s’est réjouie Fatoumata Abocar, élèves en classe de 9ème Année.

Le Mandat de la MINUSMA fait aussi cas de la nécessité de répondre au besoin d’information publique malienne et internationale. La MINUSMA a le devoir de communiquer sur l’exécution de son Mandat. C’est à cette exigence que répondent les équipes de la Mission, en particulier celles du Bureau de l’Information publique et de la Communication stratégique. Ce genre de rencontre se tient régulièrement dans les différentes localités du Mali où les Casques bleus, civils et en uniformes, sont déployés. Ainsi, d’autre rencontres entre populations et soldats de la paix, auront lieu, afin de mieux faire comprendre l’action de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali.