Gender Equality and Women’s Empowerment Programme II 2016-2019 Mali, Evaluation finale 2019

Résumé exécutif

Le Projet Empowerment des Femmes-Filles et Gouvernance de la Société Civile (PEF-GS) dénommé MAAYA DANBE en langue locale, est financé par le gouvernement norvégien à travers CARE Norvège pour une durée de quatre (04) ans (2016-2019) et vise à autonomiser les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale pour revendiquer et réaliser leurs droits humains.

Le but de cette évaluation finale est de déterminer la situation actuelle des indicateurs du projet qui servira de point de comparaison avec la situation de départ du projet mentionné dans l’étude de base pour pouvoir mesurer les progrès accomplis (résultat, effet et impact).

De façon spécifique, cette évaluation finale permettra de déterminer (i) la performance globale du projet en accordant une attention particulière à l'impact des actions du projet par rapport aux objectifs prévus, (ii) d’apprécier l’alignement du projet aux six principes programmatiques de CARE International et (iii) identifier les leçons apprises et formuler des recommandations pratiques pour l'avenir.

La démarche méthodologique a consisté à faire une étude à la fois quantitative et qualitative.

La mission d’évaluation a été réalisée à travers une approche participative impliquant toutes les parties prenantes au projet dans les zones d’intervention du projet à savoir les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.

Le volet quantitatif de l’étude a utilisé un plan de sondage à deux degrés dont l’unité primaire est le village et l’unité secondaire, le ménage. Au sein de chaque ménage, un homme et une femme de 15 à 64 ans ont été enquêtés en plus du questionnaire ménage. Sur les 30 communes du projet, 15 d’entre elles ont été effectivement enquêtées à raison de 5 communes par région. Les communes ont été sélectionnées de façon aléatoire au niveau de chaque cercle. Dans chacune des 15 communes, 2 villages ont enquêtés. Vingt-deux (22) ménages ont été enquêtés dans chaque village.

L’étude quantitative a été complétée par une étude qualitative. Deux méthodes d’études qualitatives ont été utilisées à savoir (i) les entretiens individuels approfondis (ii) et les focus Group Discussions (FGD).Au total, 22 focus groupes et 88 entretiens individuels ont été réalisés.

Les résultats sont présentés par résultat global