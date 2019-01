Gao : Une école entièrement réhabilitée et rééquipée par la MINUSMA

28 millions de francs CFA pour un projet qui redonne le sourire aux 574 élèves de l’école franco-arabe de Djidara pour cette nouvelle année qui démarre dans des bâtiments rénovés grâce à la MINUSMA.

Le bureau régional de la MINUSMA à Gao a officiellement remis les clés de l’école franco–arabe de Djidara à ses bénéficiaires ce vendredi 28 décembre 2018. C’était en présence du Chef du bureau intérimaire de la MINUSMA, du nouveau Commandant du Secteur – Est de la MINUSMA à Gao, de l’adjointe au maire de la commune urbaine de Gao, de la directrice de l’école ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Cette réhabilitation faite par la MINUSMA a couté 28 315 686 francs CFA. Un montant qui a permis la reconstruction, l’équipement et l’électrification de trois salles de classe, trois latrines, un bureau et un magasin. « Construite jadis en banco et ouverte le 12 octobre 2009, l’école franco – arabe de Djidara est aujourd’hui, grâce à votre générosité, votre esprit de partage, un joyau architectural enviable et envié par les établissements de la contrée. Votre désir inlassable d’entraide fait que l’école franco – arabe de Djidara est subitement devenue la convoitise des jeunes écoliers de la commune urbaine de Gao et environs » s’est réjouie Touré Aissata Alhamdou TRAORE, Directrice de l’école.

Ce projet à impact rapide a pour objectif de contribuer à la reconstruction de la région et accompagner la redynamisation des acteurs locaux dans le contexte de stabilisation et de relèvement. Dans ce domaine, la MINUSMA poursuit ses efforts aux côtés des autorités maliennes, afin de favoriser le retour de ces services, pour que les populations perçoivent rapidement toutes les dividendes que la paix a à offrir. « Le choix d’une école n’est pas fortuit. C’est le lieu par excellence d’assimilation du savoir, du savoir-faire et du savoir-être ; le creuset à partir duquel une société prépare les cadres qui façonneront son devenir » a soutenu le Général de bridage, Jean Luc Djene.

Cette école, qui aura bientôt 10 ans, enregistre cette année 574 élèves dont 294 filles, et 14 enseignants dont 6 femmes.

L’inauguration de l’école de Djidara s’est faite au cours d’une brève cérémonie en présence des élèves, enseignants et parents d’élèves. Une occasion pour la municipalité de réitérer ses remerciements à la Mission des Nations Unies au Mali. « Il me parait opportun de remercier très vivement la MINUSMA pour son engagement sans faille aux cotés des autorités communales en vue d’une meilleure garantie de pérennisation des acquis et de promotion en matière d’infrastructures… Qu’elle trouve ici l’expression de ma profonde reconnaissance » a déclaré Seyma Issa Maiga, Adjointe au maire de la commune urbaine de Gao.