Gao – Quel impact le projet Police de proximité aura-t-il sur la sécurité des populations ?

La composante police (UNPOL) de la MINUSMA à Gao a officiellement lancé un projet de Police de proximité. La cérémonie s’est tenue le 8 juin dernier, dans la salle de conférence de l’Assemblée de la région. L’objectif de ce projet est d’améliorer les rapports entre les citoyens et la police pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité publique. Ce projet initié par la MINUSMA s’articule en partenariat avec les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM). L’ONG ASANA en est chargée de l’exécution, sous la supervision des autorités administratives et politiques. Il pose une question cruciale : Quel impact concret ce projet aura -t-il sur la sécurité des populations ?

Mohamed SOUEF, le Chef de bureau de la MINUSMA à Gao, qui a ouvert la cérémonie, a vivement souligné l’importance de ce projet de Police de Proximité dans la cité des Askia et a loué les efforts communs consentis pour sa mise en œuvre. « Il est évident que les populations ont parfois le sentiment d’être abandonnées ou de ne pas être suffisamment protégées, en conséquence elles collaborent moins avec les forces de défense malgré leur effort au quotidien.

Pour sa part, Djabiri Abdoulaye MAIGA, le conseiller spécial représentant du Gouverneur de la région de Gao, qui a officiellement lancé le projet, en a aussi souligné son importance capitale. « Il s’agit de notre propre sécurité dans la région de Gao (…) il y a un sursaut, une prise de conscience à tous les niveaux des instances sécuritaires de la nécessité de changement et la volonté d’apporter une institution sécurisée républicaine au service du citoyen (…) Dans cette vision, la MINUSMA accompagne les forces de défense et de sécurité a levé les défis sécuritaires plus préventifs et plus efficaces, et proche des populations. Le citoyen sera un partenaire actif dans le système local de gestion de la sécurité. » a-t-il déclaré.

Franche collaboration, entre population et forces de sécurité

L’approche de la Sécurité de Proximité dite « Police de proximité » est une démarche de gestion de la sécurité publique axée sur la communauté. Elle s’avère être une voie novatrice pour les services de sécurité et qui tire sa source dans les nouvelles méthodes de travail et du maillage territorial des Forces de défense et de sécurité maliennes. Elle fait appel aux principes de rapprochement, de partenariat et de résolution des problèmes locaux en synergie avec la population. Selon le Sergent Adama BERTE du commissariat de la police d’Ansongo : « c’est un voisinage direct entre la population et la police. Dans le passé, on avait une police réactive, aujourd’hui, avec cette nouvelle méthode, on a une police plus proactive. Elle intervient dans la prévention et la résolution des problèmes auxquels les populations font face. »

UNPOL s’est résolument engagée à les accompagner ses partenaires maliens dans les efforts de paix consentis et s’adresse dorénavant aux populations en français, en songhaï, en tamasheq, en peulh ou encore en arabe.

Le lancement officiel des activités de ce projet de police de proximité s’inscrit dans la perspective du renforcement des capacités des FDSM, dans le but d’une part de réinstaurer la confiance entre elles et les populations et, d’autre part d’amener la population de la région de Gao à adopter des comportements novateurs pour sa propre sécurité.

Amada Seydou CISSÉ, Président de l’ONG ASANA, chargé du projet Police de proximité en collaboration avec la MINUSMA, dont il salue l’approche à travers la section UNPOL, explique que « la collaboration va nécessiter un changement de comportements qui va devoir aboutir à tisser une collaboration franche, nette, entre population et forces de sécurité si l’on veut la paix. »

Comportements novateurs

Avant même le lancement officiel de ce projet de Police de proximité, 43 membres des Forces de défense et de sécurité maliennes ont été formés comme « Points focaux » en police de proximité par UNPOL dans Gao et sa région. Trois séances de sensibilisation ont été organisées au profit des neuf quartiers de la ville de Gao sur le concept et la mise en œuvre de l’ensemble du projet. D’autres séances de sensibilisation ont été organisées à l’attention des femmes à Gao sur le concept de police de proximité et l’importance du personnel féminin dans les efforts de défense et de sécurité. Dans ces sessions de sensibilisation, la jeunesse de Gao a également été entretenue sur ce concept et sur les dangers des stupéfiants.

Yamoutou KAYTAN, Directeur régional de la Police de Gao soulève l’opportunité que constitue ce projet de Police de Proximité pour les forces de défense et de sécurité nationales. « Il (Ce projet) permet le retour en confiance de la population pour qui nos actions de sécurisation vont à leur endroit. Ce projet nous permettra de mieux mener nos actions pour la collecte des informations et des renseignements…Sans des renseignements fiables, et la collaboration de la population, nous sommes voués à l’échec parce que l’ennemi auquel nous avons à faire est dissimulé dans cette même population. » Autrement dit, les citoyens sont appelés à prendre part à leur sécurité en faisant par exemple du renseignement au profit des FDSM, ce qui est en soi un devoir civique, afin de parvenir à une co-production Police-Population de la sécurité.

Pour leur part, les citoyens accueillent avec enthousiasme ce projet, en témoigne leur présence massive à l’évènement. Madame SAMBA fonde beaucoup d’espoir sur ce projet de police de proximité qu’il puisse permettre de juguler l’insécurité « Si ce que l’on a entendu sur ce projet est réel avec la population, on va se donner la main et la confiance et ce projet permettra, je crois, une bonne amélioration pour nous. » Cet appui de la mission onusienne MINUSMA démontre son engagement dans la protection des populations a expliqué Monsieur KIDA qui ajoute : « Cette mission de sécuriser les populations, d’accompagner les autorités montre que la MINUSMA donne du sérieux dans le souci de réussir sa mission de paix. »