Gao : Les Radios sensibilisées à une couverture impartiale et équitable des élections

La MINUSMA à Gao a procédé à une séance de sensibilisation des acteurs du processus électoral à l’endroit des radios de la région de Gao. Organisée par La Division des droits de l’homme et de la protection, cette rencontre a eu lieu dans la salle de conférence de la case mystérieuse de la cité des Askia ce lundi 18 juin 2018.

Une trentaine de femmes et d’hommes des radios des cercles de Gao, d’Ansongo et de Bourem, ont pris part à cette séance de sensibilisation qui s’est articulée autour de deux thèmes développés par des agents de la MINUSMA. Le premier, animé par M. Jean Marie KALAMA de la Division des droits de l’Homme, a porté sur "les droits de l’homme en période électorale". Le second quant à lui était animé par Samantha Buonvino de la section de l’information publique et de la communication stratégique, avait pour thème : " Médias et élections/Liberté d’expression : principes et Limites". « Nous vous avions promis de revenir vers vous pour d’autres formations dans le cadre de votre renforcement de capacité. Nous voulons des journalistes qui observent l’éthique et la déontologie pour un exercice irréprochable. A l’approche des élections, votre responsabilité est immense pour le pays. Nous attendons que vous fassiez preuve de professionnalisme pour éviter les dérives du métier. Nous comptons sur vous pour une excellente couverture médiatique des prochaines élections » a déclaré madame Ndeye Yandé KANE, Chef du bureau par intérim de la MINUSMA à Gao.

Cette rencontre qui se veut un cadre d’information, de sensibilisation et d’échange entre les médias et la MINUSMA pour une meilleure couverture des élections, a été l’occasion pour certains responsables des médias de découvrir les instruments juridiques qui prônent la prise en compte des droits de l’hommes dans le processus électoral. C’est le cas de madame Fatoumata Maiga, directrice de la radio Humanité de Bourem. Elle est à la tête d’une radio qui est à ses débuts avec une nouvelle équipe. Pour ces premières élections qu’elle compte couvrir, une telle formation était nécessaire. « Je suis à ma première formation du genre et c’est une grande découverte pour moi. J’ai appris la dimension des droits de l’homme que nous devons prendre en compte en tant que média, les devoirs des médias en période électorale, et surtout le partage d’expérience avec les autres confrères. Je remercie la MINUSMA pour cette opportunité » a – t – elle confié.

En sensibilisant les médias sur leurs rôles dans le processus électoral, cette rencontre contribue à la consolidation de l’espace démocratique et du respect des libertés fondamentales à travers le renforcement des capacités des acteurs en matière de respect des droits de l’homme tout au long du processus électoral. « A quelques jours des élections, il était nécessaire que nous fassions une telle formation pour nous rappeler, nous former sur les valeurs à promouvoir dans nos radios. il y a de forte chance d’éviter les conflits post électoraux. Je remercie la MINUSMA pour cette initiative salutaire » a prévenu M. Youssoufa Moussa Touré, Directeur de la radio Aadar Koukia d’Ansongo.

Les directeurs, journalistes et animateurs des radios de la région de Gao ont manifesté un grand intérêt à cette séance d’information et de sensibilisation. Ils ont aussi recommandé la tenue d’autres séances plus approfondies afin qu’ils soient mieux outillés pour contribuer efficacement à la paix et au vivre ensemble. Ils ont aussi signé un document d’engagement pour le respect de l’éthique et la déontologie en période électorale. « Nous avons compris la nécessité du professionnalisme dans notre métier, nous avons compris les abus des médias dans certaines situations, nous avons compris la nécessité d’être équitable à l’antenne, nous avons compris l’importance du respect du code de bonne conduite. Il nous reste à pratiquer les choses apprises et comprises ici pour des élections transparentes et apaisées, » a soutenu M. Ousmane Abdoulaye Touré, Directeur de la radio Naata de Gao.