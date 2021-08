Gao : Les communautés, le gouvernement et les partenaires se recueillent en mémoire des victimes de Ouatagouna et pour la paix au Mali

Le 13 août dernier, accompagné par ses collègues des sections des Affaires politiques, des Affaires civiles et de la RSS-DDR, le Chef du Bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El-Amine SOUEF, a rejoint la délégation gouvernementale présente dans la région, pour participer à une séance de prières collective pour la paix. Organisée par la section régionale de la Ligue des Imams et Erudits pour la Solidarité Islamique au Mali (LIMAMA), du 13 au 15 aout 2021, cette cérémonie pour la cohésion sociale et le vivre en ensemble, fait suite aux attaques meurtrières survenues le 8 août dernier dans les villages de Ouatagouna, Deouteguef, Dargui et Karou, dans le cercle d'Ansongo.

Présidée par le Grand Imam de Gao, El Hadj Alpha Oumar ALMAHADI, cette séance s’est tenue en présence d’environ 500 participants venus des différentes régions du Mali, d'autres pays d’Afrique et du monde arabe. Le Ministre de la Refondation de l'État chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa MAIGA, a salué les objectifs de l'événement et rassuré sur l'engagement du Gouvernement de Transition, à diffuser largement le Plan d'Action du Gouvernement, dans le but d'obtenir le plein soutien des Maliens. Le Ministre MAIGA a également encouragé les autorités traditionnelles et religieuses à s'impliquer dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale et a assuré la LIMAMA du plein soutien du Gouvernement à ses actions en faveur de la paix.

Après une prière initiale, c’est avec l’hymne national en langue songhoy et arabe que la cérémonie officielle a débuté : une façon pour les organisateurs de montrer leur attachement aux valeurs de l’Etat et l’unité nationale. Selon Cheick Ousmana SALLAH, Président de du Conseil Islamique de Gao : « L’esprit de cette rencontre n’est autre qu’inciter les uns et les autres à s’unir, à s’aimer et à apprendre à vivre ensemble dans la paix et le respect de l’autre. C’est une prescription divine que nous devons adopter dans le quotidien ». L’évènement a été parrainé par la Communauté musulmane du Mali, le gouvernement du Mali et l’ONU-Femmes.