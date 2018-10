À Gao, La MINUSMA sensibilise la société civile sur les procédures judiciaires

Le 4 octobre dernier à Gao, la MINUSMA, à travers sa section des Affaires judiciaires et pénitentiaires, a organisé une journée de sensibilisation sur le thème de « la justice au service du citoyen ».

Cette journée, organisée en partenariat avec le "Cadre de coordination pour l’accès à la justice" a pour objectif principal, de favoriser les échanges entre les autorités judiciaires et les ONG, et de renforcer la connaissance du système judiciaire. Par ailleurs, cette activité répond à une demande des ONG œuvrant dans les régions de Gao et Ménaka, pour l’accès à la justice.

Le "Cadre de coordination pour l’accès à la justice" a été mis en place avec l’appui de la section des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA, pour renforcer la complémentarité et la synergie entre les différentes ONG et organisations de la société civile, dans leurs actions d’accès à la justice. « L’activité a aussi constitué une occasion pour le "Cadre de coordination pour l’accès à la justice" d’expliquer au public les raisons et l’objectif de sa mise en place et d’informer les participants de son ouverture à toutes les organisations de la société civile qui œuvrent pour l’accès à la justice »’’, a dit Momodou Touré, membre du "Cadre de coordination pour l’accès à la justice”. « J’encourage le public à s’adresser aux cliniques juridiques, telles que celles de DEME SO et le Groupe de recherche, d’études et de formation, femme-action (GREFFA), pour saisir plus facilement et en toute confiance la justice », a souligné Issa Thioune, Chef de la section des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA à Gao.

Cette journée a réuni environ 80 participants de la société civile des régions de Gao et Ménaka, dont 14 femmes. Les participants ont récolté des informations objectives et de qualité sur plusieurs questions liées au rôle des acteurs de la justice, la saisine de la justice, et les rapports entre la justice et la mairie dans le traitement de certains documents d’état civil.

Le Programme d’Urgence pour le Renforcement du Système Judiciaire et la Mise en Œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, lancé par le gouvernement malien, en décembre 2015, accorde une place importante à la sensibilisation dans le but de faciliter l’accès à la justice. « Le but principal de ces discussions est de donner une meilleure visibilité, lisibilité et connaissance de la justice et de créer les conditions nécessaires pour susciter la confiance des citoyens en la justice. Également, faire connaître, comprendre et renforcer le soutien populaire à la mise en œuvre de l’Accord, particulièrement dans sa dimension justice et droits humains », a expliqué M. Tiecoura Ferdinand Konaté, Président par intérim du Tribunal de Grande Instance de Gao.

A l’issue de cette formation, un panel composé de représentants des bureaux d’assistance juridique sera mis à la disposition des participants pour fournir des consultations juridiques gratuites.

Cette activité s’inscrit dans le cadre des activités de la chaine pénale de Gao, soutenu par le Royaume des Pays Bas dans le cadre du Trust Fund de la MINUSMA.