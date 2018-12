Gao : la MINUSMA renforce les capacités des acteurs de la chaîne pénale

Du 10 au 12 décembre, la MINUSMA, à travers sa composante police (UNPOL) et la Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires de Gao, a facilité des journées d’échanges entre les acteurs de la chaîne pénale et des membres de la société civile en partenariat, avec l’organisation intergouvernementale International Development Law Organisation (IDLO).

Cette formation avait pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale et de la société civile afin d’offrir aux citoyens maliens une justice plus efficace et adaptée à leurs besoins. Etaient présents à ces échanges, les agents de la police, de la gendarmerie, de l’Office Central de Lutte contre les Stupéfiants, de la protection civile, de la garde nationale, de l’administration pénitentiaire.

Durant trois jours, les participants ont échangé activement sur les thématiques suivantes : le maintien de l’ordre dans l’activité de la police, la police de proximité, la rédaction des procès-verbaux, la procédure pénale, le rôle du juge d’instruction.

Selon Fatoumata Maiga, membre de la société civile de Gao, cette formation a donc permis aux participants d’acquérir des connaissances sur la gestion des cas de violences basées sur le genre ainsi qu’une sensibilisation de la population pour sa protection. « La formation a été très bénéfique pour nous. Les thèmes développés sont d’une importance pour rétablir la confiance entre la police, la justice et la population en matière de procédure judiciaire », a-t-elle dit.

Pour rappel, cette formation s’inscrit dans le cadre de l’appui au bon fonctionnement de la chaîne pénale et de manière à contribuer à l’extension de l’autorité de l’Etat et de l’Etat de droit. Mohamed Ould Lamine, substitut du procureur de Gao ? l’a confirmé : « Les échanges, particulièrement riches et constructifs, ont permis aux acteurs de la chaîne pénale et membres de la société civile d’avoir une meilleure compréhension des menaces sécuritaires, pour la prise en charge judiciaire des infractions liées au terrorisme et à la criminalité transfrontalière ainsi que sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme. ».

Cette formation s’inscrit dans le cadre des activités du cadre de concertation de la chaîne pénale au Mali et était organisée par la MINUSMA, en partenariat avec l’organisation internationale IDLO qui œuvre à la promotion de l’Etat de droit et qui bénéficie du statut d’observateur auprès des Nations Unies.