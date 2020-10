A Gao, la MINUSMA continue son appui dans la lutte contre la COVID 19 à travers le financement d’un projet de prévention et de sensibilisation

A Gao, la MINUSMA continue son appui dans la lutte contre le COVID 19 à travers le financement d’un projet de prévention et de sensibilisation

Le projet dénommé « Prévention du COVID 19 par la sensibilisation radio et par les acteurs des confessions religieuses » a été lancé le 27 octobre dernier dans la commune urbaine de Gao en présence d’une cinquantaine de personnes. Il est porté par l’Action holistique pour le développement et la paix au Mali (AHDPM) en collaboration avec l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du mali (URTEL)

D’un montant d’environ 25 millions de FCFA, ce projet à impact rapide est entièrement financé par la MINUSMA. Il a pour objectif de contribuer à limiter la contagion et la propagation du COVID 19 par la promotion des pratiques d’hygiènes essentielles dans les trois cercles de la région de Gao. A terme, le projet permettra également de réduire plusieurs autres maladies liées à l’hygiène qui sévissent dans la région. Pour atteindre l’objectif fixé, le projet va s’articuler sur quatre principaux points. En premier lieu la formation des volontaires et des paires éducateurs sur les bonnes pratiques d’hygiène et les gestes barrières, ensuite l’organisation des sessions de sensibilisations adaptées à la réalité du COVID 19. Les deux derniers points sur lesquels le projet est axé sont l’achat et la distribution des denrées alimentaires à des familles vulnérables ainsi que la production et la diffusion d’émissions radio et de vidéos.

Pour le président de l’Action holistique pour le développement et la paix au Mali, le pasteur Samuel Guindo, « un tel projet apportera un véritable changement de comportement et d’esprit dans nos communautés et contribuera à stopper la propagation du virus dans nos communautés, à travers la promotion des pratiques préventives et mesures barrières. »

Depuis le début de la pandémie, la MINUSMA a apporté un appui multiforme aux autorités Maliennes dans le plan de prévention et de lutte contre le COVID 19. Elle a soutenu toutes les initiatives dans ce sens à Gao mais aussi dans les autres régions. « Le lancement de ce projet démontre la détermination des Nations Unies en général et de la MINUSMA en particulier à continuer son appui au Plan national de réponse contre le COVID-19 dans le souci de prévenir et de répondre aux menaces de plus en plus croissantes de cette maladie infectieuse émergente » a rappelé Narcisse Dongar, représentant du chef de bureau de la MINUSMA à Gao. Il a aussi souligné que ce projet démontre également « le sens de responsabilité et l’engagement des leaders religieux et des radios partenaires à édifier les populations locales sur les risques de cette pandémie invisible et pourtant mortelle »

Plusieurs acteurs de la société civile étaient présents pour soutenir cette initiative. Parmi eux, le coordinateur des chefs de quartiers de la commune urbaine de Gao Ishakane Ag Oyé. Ce dernier a salué ce projet qui sera porté par des hommes et des femmes déterminés à prévenir la maladie à Corona Virus de Gao.