Gao : l’ONU sensibilise les groupes armés au respect des droits de l’enfant

La section de la protection de l’enfance de la MINUSMA a initié, ce mardi 15 janvier 2019 à Gao, un atelier d’information, de sensibilisation et de plaidoyer pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation des enfants et les viols et autres formes de violences sexuelles contre les enfants par les groupes armés.

Une trentaine de participants issue des groupes armés de la Plateforme et de la Coordination des Mouvements de l’Entente (CME), ont pris part à cet atelier de deux jours qui vise à réunir le leadership politique et militaire au niveau national et régional, pour développer une stratégie de lutte contre les six graves violations faites aux enfants dans les conflits armés. « … ces deux jours vous permettront de mieux vous familiariser avec la problématique de la protection de l’enfant en période de conflits armés, de discuter sur la thématique des six graves violations faites aux enfants dans les conflits armés, d’aborder les conséquences et l’impact sur les parties impliquées et les mesures à prendre par les parties listées aux annexes des rapports du Secrétaire Général des Nations Unies », a introduit Oumar Ba, Chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao.

Cet atelier est aussi un cadre de dialogue entre la Plateforme et groupes associés, la Section de la protection de l’enfant de la MINUSMA, et l’UNICEF. Le but étant de promouvoir l’intérêt supérieur des enfants, afin de leur donner des alternatives positives mais aussi, de renforcer les capacités de prévenir, détecter, et rapporter les cas de violations graves des droits de l’enfant et de participer de façon améliorée à la réponse effective. « Vous vous pencherez aussi sur les normes internationales et régionales de protection de l’enfant et le plus important : vous discuterez de votre rôle-clé en tant qu’acteur de la protection pour l’éradication de ce phénomène qui sans vos efforts, votre profonde conviction que les enfants du Mali méritent tous leurs droits et l’appui du leadership de la Plateforme restera seulement de l’encre sur du papier », a ajouté M. BA.

Les travaux se déroulent en présence de l’UNICEF, qui est mandaté pour la promotion et la protection des droits de l'enfant au Mali, et de la direction régionale de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, qui tient à la prise en compte du respect des droits des enfants dans chacune des localités dans lesquelles sont présents ces groupes armés. Une action saluée par les responsables de la Plateforme comme le Secrétaire général, Abidine Mohamed qui s’est dit : « très honoré d’être associé à cet atelier sur les droits des enfants pendant les conflits armés », avant de poursuivre : « Nous saluons la MINUSMA et ses partenaires qui vont nous faciliter une meilleure connaissance en la matière ».

A l’issue de cet atelier, les groupes armés de la Plateforme et groupes associés, développeront entre autres, un plan d’actions pour matérialiser leur engagement à mettre fin immédiatement et prévenir les violations graves contre les enfants, les viols et autres formes de violences sexuelles des droits de l’enfant commis par leurs éléments ou groupes associés.