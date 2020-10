Gao : des projets pour renforcer la capacité opérationnelle de la Police Nationale

La commune urbaine de Gao a abrité ce jeudi 15 Octobre 2020 la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de quatre miradors de protection munis de projecteurs à la Direction Régionale de la Police, et de trois bureaux équipés, un escalier et deux miradors au commissariat de police du 2ème arrondissement de la ville Gao. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la région.

Ce projet contribuera au renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes. Il permet en outre la création d’un meilleur cadre de travail et de renforcement des capacités opérationnelles des personnels des unités de la Direction Régionale de la police de Gao. « Je suis convaincu que grâce à la réalisation de ces édifices, les capacités d’accueil de ces structures seront renforcées et leur accessibilité sera plus souple pour les hommes et les femmes vivant dans ces zones” a témoigné le Commissaire Divisionnaire de Police, Yamoutou KEITA, Directeur Régional de la Police Nationale à Gao.

Ces projets à impacts rapides entièrement financés par la MINUSMA pour un montant de plus de 53 millions de francs CFA, visent à améliorer les conditions de travail de la Direction Régionale de la Police de Gao et du Commissariat du 2e arrondissement, afin de permettre aux personnels de la Police Nationale d’être plus opérationnels et mieux répondre aux besoins des populations civiles en termes de Sécurité. « C’est comme dans un match de football, on n’oublie celui que fait la passe pour ne retenir que celui qui marche le but. Au-delà du but, je voudrais qu’on ne retienne que la victoire, celle de l’équipe Mali – MINUSMA contre l’insécurité et la délinquance, pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Cela ne pourrait se concrétiser sans l’apport de tous, principalement, les populations qui doivent aider les forces de défense et de sécurité dans leur combat quotidien à travers une collaboration et un partage continu de l’information » Alhader Amadou BELA, Conseiller aux Affaires Administratives, Économiques et Financière au Gouvernorat de Gao, représentant le Gouverneur.

Le premier projet consiste à la réalisation des travaux de construction de quatre miradors de protection munis de projecteurs à la Direction Régionale de la Police et le second, à la réalisation de trois bureaux équipés, d’un escalier et de deux miradors au commissariat du 2ème arrondissement de la ville de Gao. À ces deux projets, s’ajoutera le projet d’équipement en matériels bureautiques et informatiques au profit de la Direction régionale. Ces projets interviennent dans le cadre des renforcements de capacités des Forces de Défense et de Sécurité Maliennes. “J'invite les bénéficiaires que vous êtes, à faire bon usage de ces locaux et matériels pouvant vous permettre d’accomplir vos missions régaliennes au profit de la population de la région en général, et de la ville de Gao en particulier » a exhorté M. Issa MAIGA, Représentant du Chef du Bureau Régional de la MINUSMA à Gao.

En guise de rappel, après les projets de réhabilitation et équipement des bâtiments de la Direction Régionale de la Police, des Commissariats de Police de Gao et de Ménaka, la fourniture en carburant aux FSM, la dotation de motos, la construction des salles du fichier criminel, la construction et équipement du commissariat du 2ème arrondissement de la ville de Gao … la MINUSMA est encore là aux côtés de ses partenaires pour apporter une fois encore son soutien dans le cadre du renforcement des capacités des FSM, à travers ces projets. “Une mention spéciale à la MINUSMA pour la Construction et l’Equipement des locaux du nouveau Commissariat de Police du 2ème Arrondissement, la dotation en carburant pour nos patrouilles et les différentes formations de recyclage des agents pour ne citer que ceux – ci” a conclu le Commissaire Divisionnaire de Police, Yamoutou KEITA, Directeur Régional de la Police Nationale à Gao.