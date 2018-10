Gao : Des jeunes volontaires des Nations Unies initient une caravane de sensibilisation électorale

Le 4 octobre, une caravane de sensibilisation pour des élections apaisées a sillonné la ville de Gao à la rencontre de la population. Le but : promouvoir les valeurs du volontariat, inspirer la jeunesse et accompagner les autorités dans la mise en œuvre d’une politique de bonne gouvernance, dans la perspective de la tenue prochaine et apaisée des élections législatives.

Organisée par la MINUSMA à travers le Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) dans un esprit de partage d’expérience, et en partenariat avec la Coordination des Associations des Volontaires (CAV)*, la Caravane de sensibilisation pour les élections a pour objectif spécifique de sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la population de Gao autour d’une bonne réussite des élections au Mali. A travers cette caravane, la CAV encourage les citoyens à retirer leur carte d’électeur et les prévient des conflits pré et post-électoraux.

Pour les autorités locales, l’organisation de cette activité est une action citoyenne : « Cette activité nous (autorités) rassurent lorsque des jeunes prennent de telles initiatives. Nous nous engageons à les accompagner à accomplir cette tâche afin que cette activité soit fructueuse pour les communautés », a souligné M. Abderaman Cisse, Directeur de la culture et de la jeunesse de Gao.

*La Coordination des Associations des Volontaires (CAV) de Gao est un consortium de 28 associations convergeant vers des objectifs communs, à travers la mise en œuvre d’une politique de bonne gouvernance et la promotion du volontariat. « C’est notre mission d’anticiper sur les actions de violences pré et post électorales. Cette caravane vient renforcer une campagne de sensibilisation de cinq mois pour identifier les personnes n’ayant pas retiré leur carte et les raisons qui ont empêché certains de voter », a déclaré M. Allasane Djittey, son Président.

Pour Issa Thioune, représentant du Chef du Bureau de la MINUSMA à Gao, cette initiative donne l’opportunité de réitérer la valeur de la mission des Volontaires et des jeunes, ainsi que leur impact au Mali, particulièrement dans la région de Gao. « Le volontariat contribue à la paix et au développement dans le monde. C’est un don de soi, un geste d’humanité, un sacrifice et un service que nous saluons ».

Cette caravane est le second projet initié par le Programme des Volontaires des Nations Unies à Gao. En 2017, en partenariat avec le Conseil National pour la Promotion du Volontariat, le Programme VNU a réhabilité et équipé la Maison des Jeunes, un lieu de rencontre, d’échange et de travail.