Formation des partenaires etatiques et acteurs humanitaires sur les risques liees aux violences basees sur le genre et la protection de l’enfance - Rapport de Formation

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La région de Tahoua connait depuis 2012, un mouvement de population essentiellement composée de réfugiés venant du Mali, suite aux attaques des djihadistes et les multiples conflits communautaires dans le nord du Mali. On peut estimer cette population de réfugiés, à plus de 60.000 personnes.

Ces conflits intercommunautaires au niveau des zones frontalières, ont entrainé le déplacement massif des populations à l’intérieur du pays. Cet évènement ayant engendré une situation de vie précaire, de promiscuité entre les différentes catégories de cette population sur les sites de déplacement, a fait accroitre les risques de violences basées sur le genre (VBG), d’abus et d’exploitations d’enfants, l’insuffisance d’accès aux services sociaux de base ainsi qu’aux services juridiques et judiciaires.

Aussi, pour répondre de façon objective, aux besoins de protection de l’enfance et de lutte contre les VBG, le HCR à travers ICAHD international et le Gouvernement nigérien, a jugé nécessaire d’adopter de nouvelles stratégies en intensifiant les actions en faveur des communautés prises en charge. Cela, compte tenu du fait que, les différentes agences chefs de file dans le secteur de la protection de l’enfance, de prévention et réponse aux SGBV tout comme les différentes organisations partenaires, éprouvent des difficultés à apporter des réponses idoines et durables aux différents incidents de protection relatif au cas de VBG et de protection de l’enfance déjà recensés.

C’est dans ce cadre qu’une session, de renforcement de capacités des partenaires étatiques et des acteurs humanitaires, a été organisée le 14 mai 2019 dans la salle de réunion du gouvernorat de Tahoua.