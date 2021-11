Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel - Rapport du Secrétaire général (S/2021/940)

Dans sa lettre au Conseil de sécurité datée du 4 octobre (S/2021/850), outre les conclusions et recommandations d’une évaluation de l’appui international fourni à la Force conjointe, le Secrétaire général a fourni des informations détaillées sur a) les progrès réalisés pour rendre la Force conjointe opérationnelle ; b) l’appui international accordé à la Force conjointe et les mesures qui pourraient être prises pour renforcer son efficacité ; c) l’application de l’accord technique signé le 23 février 2018 entre le G5 Sahel, l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies, avec notamment un exposé circonstancié sur le soutien renforcé apporté par la MINUSMA à la Force conjointe ; d) les difficultés rencontrées par la Force conjointe et les mesures qui pourraient être envisagées ; e) l’application par les États membres du G5 Sahel du Cadre de conformité aux droits de l’homme et au droit international humanitaire et de la politique de diligence voulue en matière de droits humains en cas d’appui de l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes, ainsi que les moyens d’atténuer les retombées négatives que pourraient avoir les opérations militaires de la Force conjointe sur la population civile, notamment les femmes et les enfants. Par conséquent, le présent rapport fournit de brèves mises à jour sur les faits nouveaux les plus pertinents qui ont eu lieu depuis le 4 octobre.