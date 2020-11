Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel - Rapport du Secrétaire général (S/2020/1074)

I. Introduction

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 2391 (2017), dans laquelle le Conseil de sécurité m’a prié de lui faire rapport, en étroite coordination avec les États membres du Groupe de cinq pays du Sahel (G5 Sahel) (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et l’Union africaine, sur les activités de la Force conjointe du G5 Sahel et l’appui fourni par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à cet égard. À la suite d’un examen approfondi du modèle d’appui mené en avril 2020, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2531 (2020) dans laquelle il a prorogé le mandat de la MINUSMA et recommandé que la Mission renforce son appui à la Force conjointe.

Le rapport fait le point des progrès accomplis sur le plan de l’opérationnalisation de la Force conjointe depuis mon rapport du 8 mai 2020 (S/2020/373), notamment l’appui international dont elle a bénéficié et l’application de l’accord technique signé en février 2018 entre l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne et les cinq pays du Sahel. Il fait également ressortir les problèmes auxquels s’est heurtée la Force et l’application par les cinq pays du Sahel du cadre réglementaire de conformité aux droits humains et au droit international humanitaire.

La période considérée a été marquée par des attaques terroristes complexes répétées contre les positions des forces de défense et de sécurité dans la région, ce qui laisse entendre l’existence de liens opérationnels et logistiques bien coordonnés entre les groupes terroristes opérant globalement dans le Sahel, de la Mauritanie au bassin du lac Tchad. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaida, a repris des territoires à l’État islamique du Grand Sahara (EIGS), étendant son influence du centre du Mali à l’est du Burkina Faso et le long de la frontière malo-nigérienne, tandis que bon nombre de secteurs du Niger continuent de faire l’objet d’une lutte de pouvoir régionale entre différents groupes.