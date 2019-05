Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel - Rapport du Secrétaire général (S/2019/371)

I. Introduction

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 2391 (2017) du Conseil de sécurité, en date du 8 décembre 2017, dans laquelle le Conseil m’a prié de faire rapport, en étroite coordination avec les États membres du Groupe de cinq pays du Sahel (G5 Sahel) (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et l’Union africaine, sur les activités de la Force conjointe du G5 Sahel. Il fait le point de la situation depuis mon dernier rapport du 12 novembre 2018 (S/2018/1006) sur les progrès de l’opérationnalisation de la Force conjointe, l’appui international accordé à la Force, la mise en oeuvre de l’accord technique entre l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne et les États du G5 Sahel, les difficultés rencontrées par la Force conjointe et les mesures qui pourraient être prises pour approfondir la question et la mise en oeuvre par les États du G5 Sahel du cadre réglementaire de contrôle du respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

2. La Force conjointe a repris ses activités en janvier 2019, après une interruption de six mois consécutive à l’attaque complexe menée contre son quartier général à Sévaré (Mali), en juin 2018. Elle a atteint 75 % de sa capacité opérationnelle mais, faute de matériel et de formation, elle n’est pas encore pleinement opérationnelle. Conformément à la résolution 2391 (2017), les États membres du G5 Sahel ont poursuivi les efforts pour fournir les contingents et le matériel encore nécessaires, avec l’aide du centre de coordination de l’Union européenne et l’appui des partenaires et des donateurs. D’autres mesures ont été prises en vue de mettre en place la composante Police et le cadre réglementaire de contrôle du respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, avec l’appui du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH).

II. Faits nouveaux survenus dans les domaines politique et humanitaire et sur le plan de la sécurité

3. Le 28 janvier, le Comité de défense et de sécurité du G5 Sahel a tenu sa septième session ordinaire à Niamey. Les chefs d’état-major des États membres du G5 Sahel ont examiné l’état d’avancement du processus d’opérationnalisation de la Force conjointe et a formulé des recommandations à l’intention de la réunion des ministres des affaires étrangères et de la défense qui devait se tenir le 3 février à Ouagadougou. Le Conseil des ministres du Groupe a recommandé d’entamer des négociations avec l’ONU et l’Union européenne pour réviser l’accord technique signé le 23 février 2018 afin d’évaluer la possibilité d’étendre la portée de l’appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à la Force conjointe.

4. Le 5 février, les chefs d’État du G5 Sahel ont tenu leur sommet annuel à Ouagadougou. Ils ont discuté de la détérioration des conditions de sécurité et des retards pris dans la mise en oeuvre des activités opérationnelles de la Force conjointe. À cet égard, ils ont demandé que les donateurs et partenaires internationaux versent rapidement les contributions promises et exhorté le Conseil des ministres du Groupe à accélérer la mise en place de l’école de police à Koundoul (Tchad) et le transfert du Centre sahélien d’analyse des menaces et d’alerte précoce de Nouakchott à Ouagadougou. Les chefs d’État ont également chargé le Conseil des ministres de lancer le Programme d’investissements prioritaires du G5 Sahel et d’accélérer la mise en place d’une compagnie aérienne régionale du Sahel. Le Président burkinabè, M. Roch Marc Christian Kaboré, a pris la présidence de la Conférence des chefs d’État du G5 Sahel pour une durée d’un an, succédant au Président nigérien, M. Mahamadou Issoufou.

5. Dans l’ensemble, la situation en matière de sécurité dans le Sahel a continué de se détériorer, avec des retombées sur les pays voisins non membres du G5, notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo.

6. Au Mali, les forces françaises, en coopération avec les forces de défense et de sécurité maliennes, auraient éliminé un certain nombre de jihadistes, dont le dirigeant du dit « Émirat de Tombouctou », Yahia Abou el Hamman, le 21 février. Il n’empêche que les conditions de sécurité demeurent précaires, les attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et les forces internationales se poursuivant sans relâche. Dans le centre du Mali, les violences intercommunautaires, aggravées par la présence de groupes armés extrémistes et la prolifération des armes légères et de petit calibre, ont atteint des niveaux sans précédent. Plus de 160 personnes d’origine peule, pour la plupart des civils, ont été tuées lors d’une attaque menée contre le village d’Ogossogou, dans la région de Mopti, le 23 mars. Les régions frontalières entre le Mali et le Burkina Faso ont été les plus touchées par la violence, des mouvements d’éléments terroristes présumés et de populations déplacées ayant été signalés dans les deux sens.

7. Au Burkina Faso, les violences intercommunautaires et la présence de groupes terroristes, de milices et de bandes criminelles ne cessent d’augmenter dans les régions du nord et du nord-est. Le 31 décembre, le Conseil des ministres burkinabè a déclaré l’état d’urgence dans six des 13 régions du pays, pour une période de six mois. En février, le chef de l’État a nommé un nouveau gouvernement et un nouveau chef d’état-major, avec pour objectif d’intensifier les efforts face aux menaces croissantes contre la sécurité.

8. Au Niger, le 15 mars, le Gouvernement a prorogé l’état d’urgence pour une durée de trois mois dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri. Au cours d’une récente mission effectuée conjointement par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale dans les parties du pays touchées par les activités de Boko Haram, les interlocuteurs se sont déclarés préoccupés par la multiplication des liens entre Boko Haram et les groupes armés présents dans la zone d’opérations de la Force conjointe. Ils ont indiqué que plusieurs combattants étrangers de nationalité inconnue ont été repérés lors d’opérations récentes et que les véhicules piégés étaient de plus en plus utilisés.

9. Le 27 décembre, le Gouvernement a annoncé que, durant des opérations aériennes et terrestres communes des forces nigériennes et françaises, environ 15 militants islamistes présumés ont été tués près du village de Tongo à la frontière du Mali, à quelque 175 kilomètres de Niamey. Le 31 janvier, un véhicule de l’armée nigérienne a heurté un engin explosif improvisé à Tillabéri, sur l’axe Titahoune-Antes-Ayorou, faisant quatre blessés parmi les soldats, dont deux graves. C’était le premier attentat signalé à l’engin explosif improvisé ayant ciblé les forces armées nigériennes dans cette zone.

10. Au Tchad, la violence interethnique s’est intensifiée entre les groupes qui se livrent à l’exploitation illicite des mines d’or dans le nord. Le Gouvernement a intensifié les efforts pour lutter contre les activités des rebelles dans la zone, fermé sa frontière avec la Libye le 5 puis le 25 mars et établi une unité mixte dans la province du Tibesti pour sécuriser la frontière entre le Tchad et la Libye, lutter contre la traite, désarmer les combattants et mettre en oeuvre des mesures de sécurité.

11. En Mauritanie, le Gouvernement a mis en place un dispositif militaire plus actif contre les djihadistes en renforçant les restrictions imposées aux organisations islamiques. Au cours des dernières semaines, la présence de groupes terroristes armés a été signalée à Fassalé, dans la région de Hodh ech-Chargui, à la frontière malienne.

12. La situation humanitaire continue de se détériorer au Sahel. En raison de la crise alimentaire et nutritionnelle, il faudrait traiter quelque 274 145 enfants pour malnutrition aiguë sévère, soit une augmentation de plus de 60 % par rapport aux estimations initiales.

13. Près du tiers de la population malienne vit dans des zones touchées par les conflits. La détérioration des conditions de sécurité dans le pays a entraîné des niveaux sans précédent de déplacement de populations, le nombre de déplacés ayant triplé, ainsi qu’une forte augmentation des besoins humanitaires et de protection. À la fin de 2018, 120 298 personnes étaient déplacées, contre 38 172 l’année précédente. Quelque 4,1 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont besoin d’aide humanitaire. Les conflits dans l’ensemble du pays ont entraîné la fermeture de 857 écoles, dont 60 % sont situées dans la région de Mopti.

14. Le Burkina Faso est également en butte à une situation d’urgence humanitaire sans précédent, causée par l’insécurité persistante dans les régions du centre-nord, de l’est et du nord, 1,2 million de personnes ayant cruellement besoin d’assistance. En février 2019, plus de 100 000 personnes étaient déplacées. Quelque 120 000 enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation en raison de la fermeture des écoles.