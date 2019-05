Fin de la campagne contre la rougeole

La campagne contre la rougeole 2019 bat son plein dans le district de Bamako. Commencée depuis le 7 mai 2019 selon la volonté des autorités du pays, cette campagne contribue à l’éradication de cette maladie jusqu’à l’horizon 2020.

La Croix-Rouge malienne a voulu la réussite totale de cette campagne. Afin d’atteindre cela, la mobilisation des volontaires dans les différents quartiers et communes a été totale. Dans tous les coins de rues on pouvait observer des jeunes volontaires, femmes et hommes, avec des t-shirt et casquettes marqués de l’emblème « Croix-Rouge » et de slogan de la campagne.

Malgré le soleil et la température ambiante, l’engagement de ces volontaires est resté intact, un seul objectif mettre en échec la maladie de la rougeole à travers une vaccination massive des enfants.

Le dimanche 12 mai 2019, en tournée de routine dans le quartier populaire de Djikoroni « Para » profitant de l’occasion nous rentrons dans le centre de santé communautaire ( CSCOM) du quartier pour voir le point de vaccination installé juste devant la porte, plusieurs enfants ont déjà été vaccinés nous disait la

responsable du point de vaccination.

Comme à Sabalibougou, les agents de santé témoignent de l’immense effort fourni par les volontaires de la Croix-Rouge malienne qui ont sensibilisé les parents pour venir avec les enfants aux lieux de vaccination. Depuis le matin les femmes, arrivent en groupes avec des enfants pour la vaccination. A cause de la chaleur le flot de personne se réduit aux environs de midi. «Par jour nous pouvons faire plus de quatre cents vaccinations » nous dira la responsable de l’équipe sur place.

A Djikoroni même constat, aujourd’hui dimanche, les volontaires sont venus nous appuyer, en début de la journée ils vont de porte à porte pour s’assurer de la mobilisation totale des parents.

« C’est vraiment une bonne chose leur accompagnement, le succès de cette campagne c’est grâce à eux », nous dira la responsable du point de vaccination du CSCOM de Djikoroni « para ».

A notre présence les agents de santé ont détecté un cas de rougeole chez une fille de deux ans qui était accompagnée par sa maman. Immédiatement le Dr Doumbia a demandé sa prise en charge avant qu’elle ne soit vaccinée.

Notons que la présence permanente sur le terrain des superviseurs locaux et nationaux déployés par la CRM a donné un coup de fouet à l’engagement des volontaires.

Nous pensons que cette campagne de vaccination 2019 contribuera à renforcer la collaboration entre le Ministère de la santé et la Croix-Rouge malienne qui ont des objectifs communs de soulager la souffrance humaine.