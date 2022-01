Feed the Future Mali Sugu Yiriwa Delta Zone - Rapport : Étude de Base pour l’Établissement de la Situation de Référence des Indicateurs de Performance, octobre 2021

Avant-propos Feed the Future Mali Sugu Yiriwa dans la zone du Delta1 est un accord de coopération quinquennal financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Il est exécuté par le consortium CARE – l’Association Malienne pour la Sécurité Alimentaire et la Souveraineté (AMASSA), avec CARE comme chef de file. L’accord de coopération vise à renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales des cercles des régions de Mopti (Tenenkou, Youwarou, Douentza, Koro, Bankass, Bandiagara, Djenné et Mopti) et Tombouctou (Tombouctou, Goundam, Niafounké et Diré). L’approche choisie est axée sur le marché, l’inclusion, la sensibilité à la nutrition et sur une croissance économique induite par l’agriculture. La mise en place de la base de référence des indicateurs de performance est essentielle pour Feed the Future Mali Sugu Yiriwa pour assurer le suivi et une évaluation objective au terme de l’accord de coopération.

C’est ainsi que le bureau d’étude KOITA CONSULTING SARL a été désigné pour réaliser l’étude de base de l’Activité FTF Mali Sugu Yiriwa dans la zone du Delta.

Cette étude de base a été réalisée sur la période de Septembre à Octobre 2021, avec une période de collecte des données s’étendant du 24 septembre au 20 octobre 2021. Dans le présent rapport de l’étude de base de Sugu Yiriwa, les valeurs de référence, les erreurs standards et l’intervalle de confiance sont établis pour les indicateurs de performance de l’Activité FTF Mali Sugu Yiriwa dans la zone du Delta.

Je voudrais ici féliciter toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette étude. Je témoigne ici toute ma reconnaissance aux représentants des services techniques de l’Etat, des collectivités et des communautés sans le concours desquels cette étude n’aurait pu aboutir. Je voudrais enfin remercier les équipes de l’Activité Feed the Future Mali Sugu Yiriwa dans la zone du Delta et leurs partenaires pour la franche collaboration qui a prévalu tout au long de l’étude.

Je vous remercie et vous souhaite bonne exploitation.

Dr Nouhoum KOITA

Le Directeur