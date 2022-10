Evaluation Rapide de Protection: villages de Tintafagat, Bangou et Majibou (cercle d’Ansongo, région de Gao) (08 septembre 2022)

Les 24 août 2022, IRC a été informé par ses sources de la ville d’Ansongo d'un mouvement des populations vers la ville et les périphéries, en provenance des villages de Tintafagat, Bangou et Majibou (commune de Tin Hamma). Ces informations ont été relayées par les médias locaux et les autorités administratives.

Selon les premières informations reçues, ces déplacements font suite à une incursion des individus armés sur des motos dans lesdits villages (cités plus haut) pour donner aux populations un ultimatum de trois jours pour quitter leurs villages, avec pour consigne de ne se déplacer que vers Tin Hamma,

Tagarangabot ou les localités aux abords du fleuves. A la suite de l’incident, les populations ont commencé dès le lendemain 25 août 2022 à se déplacer vers Tin Hamma et Ansongo.

Estimées à environ 1775, ces personnes déplacées auraient abandonné dans la précipitation leurs biens essentiels, ressources et activités pour trouver refuge dans la ville où elles s’estimeraient être en sécurité avec la présence des forces de sécurité FAMA et la MINUSMA.

Les premières observations démontrent une situation extrêmement précaire de populations composées majoritairement de femmes et d’enfants.

Certains ménages seraient toujours en route vers la ville