Evaluation Rapide de Protection, Sites de Idiardahane, Nya et Léré-Est dans la Commune de Léré Cercle de Niafounké, Région de Tombouctou (Du 22 au 23 Novembre 2020)

Présentation du contexte général de l’alerte qui a déclenchée l’ERP

La dégradation progressive de la situation sécuritaire dans la Région de Ségou, précisément dans les villages de Farabougou et Dogofri, Cercle de Niono a considérablement affectée les populations de ces localités se caractérisant par des graves violations des droits. C’est ainsi que pour se mettre à l’abri de cette insécurité, elles se déplacent à la quête de protection dans la commune voisine de Léré, cercle de Niafunké, Région de Tombouctou ou souvent traversent la frontière pour continuer sur la Mauritanie. Le cluster protection, informé de cette situation a ainsi mené cette évaluation rapide de protection de ces localités de la commune de Léré auprès des PDIs pour s’enquérir des problèmes de protection.

Présentation/description des sites de l’ERP

L’évaluation a consternée les 3 sites suivants considérés comme localités d’accueil des PDIs. Il s’agit des sites de Idiadiahane, Niya et Lere -Est tous situe dans la commune de Léré. Celle la plus éloignée est Idiardiahane a une cinquantaine de Km de Léré. Dans ces localités les communautés sont constituées de peuhl, d’arabe a Idiardiahane, Songhrai, Bambara, peuhl, arabe à Léré-Est et peuhl et tamachek a Niya qui sont essentiellement éleveurs et agriculteurs.

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales

L’évaluation a relevé des problèmes importants de protection sur les sites des PDIs qui se résument aux risques d’enrôlement des enfants aux seins des groupes, l’exposition des femmes aux violence basées sur le genre et l’utilisation de méthodes néfastes de survie du a l’insécurité et le manque de source de revenu. D’autres problèmes constatés sont aussi le problème de détresse psychologique chez les PDIs en lien avec leurs vécus, la présence d’enfants séparé et le manque de document d’état civil. En fait, l’environnement de sécurité et de protection est très fragile, l’accès aux sévices sociaux de basés est également très limité notamment les besoins, de bien alimentaires et non alimentaires, de soins de santé, de points d’eau et d’éducation pour les enfants.

Les principales recommandations sont entre autres :