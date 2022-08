Evaluation Rapide de Protection, Site de départ : Kourmaré, commune de Diabaly, cercle de Niono, région de Ségou -Sites d’accueil : Telma et Mondoma commune de Farimaké, cercle de Youwarou, région de Mopti (Du 25 au 29 Juillet 2022)

Populations affectées

Telma : 60 ménages dont 344 individus répartis comme suit : 122 femmes, 83 hommes, 60 filles, 71 garçons, 06 personnes âgées et 02 personnes, (dont un enfant) vivantes avec handicap physique .

Mondoma : 70 ménages dont 350 individus répartis comme suit 182 femmes, 60 hommes, 50 filles, 46 garçons et 08 personnes âgées et 04 autres personnes vivant avec handicap (dont 3 handicapés physiques et un handicapé mental)

Déclencheur de l’ERP

Une rencontre a eu lieu le 20 juin entre les leaders communautaires des sites d’accueil et le centre d’information et d’orientation des déplacés de Léré dans le but d’alerter sur l’arrivé des personnes déplacées internes. Ces personnes se sont déplacées suite à l’intensification des atteintes aux droit humains dans les sites de départs (Restrictions des libertés, arrestations, disparitions forcées, pression sur les civils, pour l’imposition de la zakat, la pose d’engins explosifs improvisés). L’organisation AVS à travers son centre d’information et d’orientation des déplacés de Léré a conduit une évaluation rapide de protection pour faire ressortir les besoins en matière de protection des communautés affectées par ce déplacement à Telma et à Mondoma.