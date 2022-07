Evaluation Rapide de Protection (ERP) Village de Wourowel et Campement de Djoudjou Daka, Commune de Youwarou, cercle de Youwarou, Région de Mopti (Du 06 au 09/06/2022)

Le 23 mai 2022, International Rescue Committee (IRC) a été informé par le service local de développement social et de l’économie solidaire de Youwarou (SLDSES-Y) de l’arrivée de 95 ménages talibé et maîtres coraniques dans le village de Youwarou, chef-lieu de commune, Cercle du même nom, Région de Mopti.

Il s’agit d’une première vague de 71 ménages venus au mois d’avril et 24 autres au mois de mai 2022.

Ce déplacement serait lié aux intimidations et menaces d’attaque par les groupes armés non étatiques(GANE) à idéologie religieuse radicale dans les zones de départ à savoir les Cercles de Niafounké et Goundam notamment dans les communes de Soboundou, Tonka et Goundam tous relevant de la Région de Tombouctou.

Les GANE auraient en fait exigé la construction de centres coraniques dans lesdites communes et auraient demandé que les modules dispensés soient proposés par eux. Certains leaders religieux, après la construction des centres, auraient donc été contraints d’enseigner les modules que les GANE proposaient sous peine d’interdiction de l’enseignement coranique.

En plus de cela, tout enfant (talibé) ayant atteint l’âge de 15 ans serait dans l’obligation de s’affilier aux GANE, selon notre source. A cause de cette nouvelle règle imposée à la communauté et par peur d’être pris pour cible, certains parents auraient préféré envoyer leurs enfants (talibés) aux leaders sédentaires à Youwarou, ville jugée « stable » selon les premières informations.

Parallèlement à ce mouvement et à l’issue de la rencontre du comité de veille et de crise (CVC) de Youwarou en date du 29 mai 2022, notre dispositif de veille humanitaire, a fait cas de l’arrivée de ménages en provenance de la commune de Youwarou, précisément des villages de Wourowel, Lelel et des campements Bozo qui sont Djoudjou Daka, Diama Daka, Ele keti Daka et Ladji Daka dans la ville de Youwarou chef-lieu de commune, Cercle du même nom, Région de Mopti.

Selon des informations remontées par le point focal RRM d’IRC de Youwarou et confirmées par le service local de développement social et de l’économie solidaire (SLDSES) de Youwarou, un mouvement de population du village de Dioudiou Daka et Wourouwel, Commune de Youwarou a été observé dans la ville de Youwarou à la date du 23 mai 2022. Ce mouvement ferait suite aux menaces de GANE donnant aux population un délai de 24 heures pour quitter leur lieu d’origine. Avec ce court délai, les PDI auraient juste pu prendre l’essentiel de leurs biens et quelques vivres pour quitter les lieux. Les menaces seraient dues aux passages des FAMA deux (02) fois de suite dans leur village. D’après l’analyse des GANE, la population serait de connivence avec les FAMA, raison pour laquelle ils les auraient ciblés et seraient considérés comme des ennemis des GANE.

A ce jour, on dénombre 244 ménages déplacés qui s’estimeraient à environ 2295 personnes dont 434 hommes de plus de 18 ans soit 18,90% ; 353 femmes de plus de 18 ans soit 15,38% ; 265 filles soit 11,50% et 1203 garçons soit 52%.

Les populations n’auraient pas été victimes de violences physiques avant leur départ du site d’origine. Avec une distance d’environ 7 km entre Djoudjou Daka et Youwarou, les populations sont venues par pirogues, véhicules, charrettes, tricycles, dos d’ânes et certains à pied. Les PDI auraient quitté Djoudjou Daka pour Youwarou, et le déplacement se serait passé sans incident.

La communauté déplacée est exclusivement Bozo et parle les langues bozo et peulh. Pour s’enquérir de la situation de protection de ces populations, IRC en collaboration avec les autorités sur place, après une évaluation multisectorielle de l’équipe RRM, l’équipe mobile d’ERP, a effectué une évaluation rapide de protection du 06 au 09 juin 2022. Cette activité avait pour but de faire une évaluation rapide des besoins, des risques et des tendances en matière de protection en vue de mesures et réponses de protection plus efficaces.