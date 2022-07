Evaluation Rapide de Protection (ERP) Région : Bandiagara, Cercle : Bankass, Commune : Diallassagou, Village de : Diallassagou, Dianweli, Deguessagou (27/06/2022 au 01/07/2022)

Populations affectées

La population ciblée par cette évaluation rapide de protection (ERP) est la communauté de Diallassagou dans la commune de Bankass. Elles sont venues en vagues dont la première est estimée à 144 ménages, 827 personnes soit 586 enfants ; la deuxième est au nombre de 216 ménages, 1 375 personnes et 928 enfants. La troisième vague est de 174 ménages, 1050 personnes dont 660 enfants selon le recensement du Service Local du Développement Social et de Economie Solidaire (SLDES) de Bankass.

Cette communauté est composée de Dogon, Mossi, Marka et Malinkés. Leurs activités économiques sont basées sur l’agriculture, l’élevage et le commerce.

Déclencheur de l’ERP

Cette évaluation rapide de protection a été déclenchée suite à une alerte flash reçue du HCR et confirmée par le Service Local de Développement Social et l’Economie Solidaire de Bankass et de la DCA, le partenaire RRM en charge de la veille humanitaire dans le cercle de Bankass.

Le 20 juin 2022 aux environs de 15 heures, 33 ménages principalement des femmes et des enfants seraient arrivés dans la ville de Bankass, chef-lieu du cercle. Ces personnes déplacées internes ayant tout perdu après l’attaque du village de Diallassagou, Dianweli et Deguessagou datant du 19 juin 2022 seraient présentement dans les familles d’accueil.

Les mouvements seraient toujours en cours et le nombre de victimes touchées, estimées par les sources locales (autorités, moniteur, point focal) serait élevé.