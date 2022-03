Evaluation Rapide de Protection des Personnes déplacées internes dans la Commune de Hamzakoma, cercle de Gourma Rharous (Dernière mise à jour 25/02/2022)

PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL DE L’ALERTE QUI A DECLENCHE L’ERP :

En effet, c’est suite à la présence des groupes armés à idéologie religieuse et aux affrontements incessants entre les groupes armés à idéologie religieuse, dans la zone de Hanfassou et Inaikarane, que les FAMA ont conduit une opération de frappes aériennes qui ont provoqué des morts d’hommes, des feux de brousses et la destruction des biens au mois de janvier 2022. Les communautés ont quitté leurs villages à cause de la peur, de mort d’hommes, des enlèvements de bétail et intimidations à l’égard des communautés de Hanfassou et Inaikarane (communes de Gossi et Intillit). Ces incidents ont provoqué un sentiment de peur chez les communautés de Hanfassou et Inaikarane.

Les incidents ont aussi entrainé leur déplacement dans la commune de Hamzakoma sur les sites de Kel-Hikikene I, Kel-Hikikene Eminefade, Sah, Dar Salam, Agoulli, Itididen, Intalataye et Adandoro le 16/01/2022. Dès leur arrivée dans la commune sur les sites, quelques personnes déplacées internes ont été accueillies chez leurs parents dans des familles d’accueil et d’autres sur des sites d’accueil. Celles qui sont dans les familles sont prises en charge (alimentaire) par ces mêmes familles d’accueil et celles qui sont sur les sites d’accueil vivent dans des conditions précaires. Les conditions de vie y sont difficiles en raison du manque de couchettes (couverture, moustiquaire, nattes) ainsi que d’habits surtout en cette période d’harmattan. Aucune assistance d’ONG et de services techniques ne leur est fournie depuis leur arrivée sur les sites d’accueil et dans des familles d’accueil.

L’évaluation rapide de protection (ERP) déployée par NRC a visé à approfondir la compréhension des besoins de protection, l’identification des cas de protection nécessitant une réponse.

PRESENTATION/DESCRIPTION DU SITE DE L’ERP :

La commune de Hamzakoma est située à 67 Km du chef-lieu de cercle de Gourma Rharous et 7km du chef-lieu de la commune de Sereré ; la Commune de Hamzakoma connait une situation sécuritaire relativement volatile. La Commune est accessible par véhicule en toute période

ACTIONS EN COURS :

Les actions en cours pour ces déplacés sont les suivantes :

Evaluation multisectorielle des besoins des ménages par les programmes RRM/NRC,

ICLA/NRC pour l’évaluation rapide des besoins des Personnes déplacées internes en documentation civile et Terre Logement et Propreté

Protection/NRC pour l’évaluation rapide de protection et le recensement des enfants de 0 à 59 mois,

Prise en charge des malades et des femmes enceintes par l’ONG International Médical Corps.

RESUME DES RECOMMANDATIONS PRINCIPALES DE L’ERP :