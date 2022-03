Evaluation Rapide de Protection des PDIs dans la commune de Bourem (janvier 2022)

Déclencheur de l’ERP

Le 12 janvier 2022 une alerte de CRS annonçait l’arrivée des déplacés en provenance de la Commune de Tilemsi, Cercle et Région de Gao. Le mouvement est consécutif aux menaces de groupes armés non étatiques, à travers des actes comme le paiement forcé d’impôts et le vol de bétails sur les populations des sites de Kiloki et Tangouna, autour du village de Tinaouker, commune de Tilemsi. Ces ménages seraient arrivés le 9 et 10 janvier sur le site de Takost situé à environ 15 KM au sud-est du chef-lieu de la commune de Bourem, Cercle du même nom et Région de Gao. Selon les informations sur l’incursion des personnes armées dans les localités de départ, aucun cas de perte en vie humaine n’a été rapporté, mais les déplacés ont déclaré trois (03) jeunes enlevés et un nombre important de bétails emportés par ces assaillants : environ 800 vaches, 1300 moutons et 1500 chèvres. Ces violences et intimidations ont conduits à un déplacement forcé des populations. Ces déplacées vivent dans des cases pour certains et d’autres sont sans abris selon nos observations sur le site.