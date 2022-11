Evaluation Rapide de Protection des déplacés de la Commune de Intillit (cercle de Gao) dans la commune de Ouinerderne (cercle de Gourma Rharous) (17/10/2022)

Localités affectées

Localités de départ : Les sites de Tinkara Zeina, Tadjalate, Egaf N’arodje dans la commune de Intillit cercle et région de Gao.

Localités d’accueil : Les sites d’Issafanga, Amol, Tinlabdache Est, Tin-aborome, Intorchawane dans la commune de Ouinerderne cercle de Gourma_Rharous, Région de Tombouctou

Population affectées

L’évaluation rapide de protection a concerné les Personnes Déplacées Internes qui sont sur les sites d’accueil offerts par les communautés hôtes au niveau des familles d’accueil, composées d’un ensemble de représentation ethnique Tamasheq noir, blanc Peulh, Bozo, Arabe et Sonrhaï. L’évaluation a touché 2001 personnes (416 hommes, 642 femmes, 552 garçons et 391 filles).

Déclencheur de l’ERP

Le 26/09/2022, le Mécanisme Rapide et de Réponse de CRS a été informé de l’arrivée d’au moins 532 nouveaux ménages déplacés soit 3492 personnes qui seraient arrivés dans la commune de Ouinerderne fuyant les localités de Tinkarazeina, Tadjialate, Egaf N’Arodje dans la commune Rurale de N’tillite et les environnants de N’daki dans la commune rurale de Gossi.

Plusieurs incidents seraient à l’origine de ce mouvement dont les plus récents seraient la pression accentuée des Groupes armés sur les populations dans ces localités de provenance et l’irruption d’individus armés non identifiés dans le village de Tinkarazeina suivie de l’exécution de deux jeunes dudit village. Les individus armés auraient sillonné les localités de provenance les 28, 29, 30 août 2022 et compte tenu de l’ appartenance ethniques de ces populations aux groupes d’autodéfense rivaux opposés à ce groupe, ceux ont exigés le départ de populations sous peine de représailles Toujours selon les autorités, une dernière vague serait arrivée le 20/09/22 sans aucun bien et seraient répartie entre les sites de Amole, Issafanga, Tinlabdache Est, Tinaborome et Intorchawane.

Après examen, triangulation et validation de l’alerte de ce mouvement de population, les questions d’accessibilité physique et sécuritaire sur le lieu d’accueil et le lieu de départ, l’ équipe protection d’Humanité et Inclusion, s’est positionnée auprès du Cluster Protection de Tombouctou et OCHA pour conduire une Evaluation Rapide de Protection (ERP).