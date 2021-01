Evaluation Rapide de Protection dans la commune d’Alafia (23 au 25 Novembre 2020)

Présentation du contexte général de l’alerte qui a déclenchée l’ERP

Le village de Zorho et la commune de Ber connait depuis quelques temps des tensions intercommunautaires à la suite d’actes de vengeance ou des règlements de compte. Les communautés Kel ouli, majoritaires dans la commune de Rharous et celles des kel antsar vivaient en parfaite cohésion jusqu’aux évènements du 10 Aout 2020 ou deux jeunes de la communauté Kel Antsar ont été tués et engendré un affrontement armé entre les deux communautés. Cette tension s’est surtout amplifiée en raison de la circulation des armes dont détiennent les deux communautés.

Le 13 août 2020 à Zarho, un accord de réconciliation a été signé entre la tribu Kel Insar et le groupe Kel Ouli, pronant la cessation de toutes les hostilités, la gestion du conflit selon la charia islamique (système judiciaire traditionnel) pour résoudre tous les différends, problèmes et la mise en place d'un comité de suivi composé de 03 personnalités de chaque partie.

En plus en raison de la situation sécuritaire dans le Gourma caractérisée par des graves violations, précisément dans la commune d’Inadiatafane, une seconde vague de PDI est arrivée dans la commune de Ber en octobre 2020 sur le site de Zouerit.

Présentation/description du site de l’ERP

La commune de Ber est l’une des plus vastes communes au Mali avec ses 80 000 km² de superficie. Elle est composée de 28 fractions et un village (Ber) et s’étend à l’est par les communes de Bamba et Anefis, à l’ouest par les communes de Bourem Inaly et de Tombouctou, au sud par les communes de Hamzakoma et de Lafia, et au nord par celle de Salam et Timtaguène. Sa population estimée selon les autorités à 29 000 habitants est composée essentiellement de Tamasheqs et d’Arabes.

La population se concentre au sud de la commune, au niveau du chef-lieu et le long du fleuve.

Dans le nord la population est composée essentiellement de nomades dispersés. Les principales activités dans la commune sont : l’élevage, l’agriculture, le commerce et l’artisanat. Les deux sites constitués de PDIs se retrouvent à une vingtaine de kilomètres de Ber, chef-lieu de commune.

Pour la réalisation de cette mission d’évaluation, les équipes ont utilisé comme moyen de transport des véhicules 4x4 appartenant aux leaders locaux pour accéder aux deux sites.

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales

Résultats principaux :

Risques de reprises des hostilités en cas de nouveaux incidents (assassinats, meurtre) entre les deux communautés

Les services sociaux de base sont insuffisants sinon inexistants

La zone est réputée par le passage des migrants et les enfants sont très intéressés à migrer vers l’Algérie souvent avec leurs parents et d’autres vers les sites d’orpaillage de Ntahaka, entre Gossi- Gao.

Des cas de recrutements d’enfants lors des affrontements intercommunautaires ont été signalés.

Recommandations au cluster Protection :