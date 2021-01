Evaluation Rapide de Protection, Chatabandi I, commune de Haribomo (23 au 25 Novembre 2020)

Présentation du contexte général de l’alerte qui a déclenchée l’ERP

La région de Mopti connait depuis 2018 des problèmes d’insécurité et tensions intercommunautaires. Entre Juillet et Septembre 2020, des leaders communautaires et des élus locaux de la commune de Haribomo font cas de l’arrivée massive de populations fuyant l’insécurité et les conflits intercommunautaires dans la région de Mopti. Les raisons principales de leur fuite sont liées à la situation d’insécurité et des conflits intercommunautaires dans la région de Mopti principalement dans le cercle de Douentza., commune d’Haire (Boni). Ces populations sont en majorité des tamasheqs dont certains seraient originaires de la zone de Haribomo. Parmi ces déplacés se retrouvent des rapatriés maliens revenus d’asile au Burkina et installés a Boni mais qui ont dû fuir également l’insécurité pour s’installer à Chatanbandi I, commune de Haribomo.

Présentation/description du site de l’ERP

La commune de Haribomo est l’une des neuf communes du cercle de Gourma-Rharous,

Région de Tombouctou. Elle est située au sud-ouest du chef-lieu de cercle. Elle est limitée à l’Est par la commune de Gossi, à l’Ouest par celle de Bambara-Maoudé, au Sud par la commune d’Inadiatafane et au Nord par le cercle de Tombouctou. Cette commune a fortement enregistré l’arrivée massive des populations déplacées et retournées à cause de sa situation géographique. La majorité des déplacés accueillis dans cette localité seraient venus de la région de Mopti, cercles de Bankass, Douentza (Boni) et de la zone frontalière Mali - Burkina (Boulkessi). En effet, ces localités sont devenues des véritables nids d’insécurité avec ces lots d’affrontements intercommunautaires, des conflits armés et des opérations militaires le long de la frontière par des forces internationales du G5 sahel d’une part et des Barkhane (forces françaises) d’autre part. Cette multiplication des incidents a d’énormes répercussions sur les zones restaient longtemps stables dans la région de Tombouctou et plus précisément la commune d

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales :

Il ressort de l’évaluation :

Une présence des PDI et rapatries sur un site difficile d’accès pour les acteurs humanitaires en raison des contraintes physiques (traversée par le bac) et surtout de l’insécurité présence d’acteurs armes non étatiques.

Les cas de VBG très fréquents notamment les mariages forces

Les risques d’enrôlement des enfants qui sont exposes en raison de l’interdiction des écoles classiques

Une liberté de mouvement très limitée en raison du contrôle fait par les acteurs armés non étatiques.

Recommandations aux cluster protection :