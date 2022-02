Evaluation finale du projet Education For Change – EFC Education Pour le Changement « Jannde Yiriwere » de CARE International au Mali, avril 2021

Le projet Education Pour le changement utilise une approche de résilience en vue de répondre aux défis environnementaux et humains auxquels le Mali est actuellement confronté et qui affectent sérieusement l'éducation, la sécurité des jeunes et leur accès aux opportunités. Le projet combine la Réduction des Risques et Désastres (DRR) et la résilience, le Droit à la Santé Sexuelle et reproductive (SSR), l'alphabétisation appliquée, et les opportunités d'accès à l'autonomisation financière en milieu scolaire et chez les jeunes non scolaires à travers l'utilisation de nouvelles technologies bien établies. L'Education Pour le Changement a conçu et est en train de tester un modèle intégré d'éducation, de la sante de la reproduction et d’autonomisation jeunes pour une mise à échelle au profit des jeunes vulnérables et marginalisés du Mali. Le projet est exécuté par CARE International et ses partenaires dans la région de Mopti depuis 5 ans. Les bénéficiaires qui sont les élèves, enseignants et communautés ont bénéficié de différentes activités pour améliorer leur connaissance sur les différentes thématiques du projet et offrir l’opportunité de l’utilisation de NTIC dans l’éducation scolaire des adolescents. Le contexte opérationnel de la région de Mopti pendant la période de mise en oeuvre a été l'un des nombreux défis majeurs. En plus des sécheresses et des inondations périodiques, des épisodes périodiques de conflit civil ont contribué à une forte migration. Deux grèves prolongées des enseignants pendant les périodes de mise en oeuvre du programme ont entraîné des fermetures d'écoles pendant les périodes de mise en oeuvre. Et puis COVID-19 a contribué à la livraison d'activités et aux défis moins que prévu pour les communautés bénéficiaires. Ajouté à cela, 3 écoles n'était pas joignables pendant une partie du projet. Comme tout programme, le cadre des indicateurs a été évalué en 2016 avant l’exécution des activités, une évaluation s’en est suivi en 2018. Le présent document présente les résultats de l’évaluation finale du projet.