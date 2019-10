Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre - Rapport sectoriel Education

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Contexte et problématique du Nexus dans le secteur de la l’éducation au Mali La population malienne est en grande majorité jeune, puisque selon les données du dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2009) réalisé en 2009, les moins de 15 ans représentaient près de 47% de la population. Dans ce contexte, atteindre toute la population scolarisable constitue donc un défi important pour le système, particulièrement dans ces zones très vastes et à densité très faible.

La particularité du secteur de l’éducation au cours de la crise politique sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012, est qu’il a été attaqué directement par les groupes armés rebelles en tant que symbole du pouvoir central, voire de de la culture / influence occidentale et française. La menace sur l’accès à l’éducation pour des milliers d’enfants en âge d’être scolarisés, notamment dans le nord et le centre du pays n’est pas seulement du fait des déplacements massifs des populations qui ont eu lieu (au nord), mais aussi due aux fermetures d’écoles. Aujourd’hui, la majorité des écoles fermées se situent dans la région de Mopti, qui comptait 61% du total des écoles fermées en avril 2019, même si les régions les plus affectées en termes de pourcentage d’écoles fermées sont les régions de Kidal (où 53% des écoles sont fermées) et Ménaka (50%), Mopti arrivant en 3ème position (32%). L’insécurité, le départ des populations et la dégradation des équipements se sont accompagnés du départ des enseignants et des services techniques de l’éducation de ces zones dès le début de la crise.

Afin de permettre aux enfants hors école d’accéder à l’éducation, différentes alternatives ont été mises en place depuis plusieurs années au Mali par des ONG avec la participation des communautés à la base : il s’agit notamment des Ecoles Mobiles (EMOB), des Ecoles à Classe Unique (ECU), des centres de Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) et des tentatives d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national. La crise a exacerbé ces besoins d’adaptation du système scolaire : ces stratégies ont ainsi été adaptées pour répondre aux besoins des enfants déplacés ou dont les écoles ont fermé temporairement en raison du conflit. Cette crise multiforme a conduit à une modification des schémas traditionnels d’appui à l’éducation, à la fois en raison de l’émergence de nouveaux besoins (éducation en urgences, réhabilitations, analyses locales des risques et conflits), et de la difficulté d’acteurs traditionnels de développement à opérer dans des contextes sécuritaires dégradés.

Ces évolutions de la situation et des acteurs en présence, justifient un changement de mode opératoire au profit d’une approche Nexus : Alors que « traditionnellement », les acteurs humanitaires (ou urgentistes) aident à répondre aux crises, les acteurs de développement appuient sur le long terme les pays pour le développement de politiques permettant à terme l’amélioration des conditions de vie des populations. Une situation de crise prolongée comme celle que connait le Mali voit donc naturellement la concomitance des deux types d’acteurs. Cependant, malgré des différences, dans les faits, les acteurs d’implémentation des programmes humanitaires ou de développement sont souvent les mêmes, le paysage de l’aide internationale ayant évolué depuis des années.

Dans ce cadre, le Nexus est conçu comme une approche permettant le renforcement du lien entre humanitaire et développement afin d’atteindre des objectifs collectifs. Il s’appuie sur la nécessité pour les acteurs de s’accorder pour une optimisation de l’efficacité des ressources humanitaires et de développement disponibles. Il vise à assurer une continuité voire une coordination programmatique et opérationnelle (plus que des acteurs). Cette programmation doit se faire en combinant diverses options en fonction de la spécificité du contexte et des dynamiques dans chaque zone concernée.

Analyse de la mise en œuvre du Nexus dans le secteur de l’éducation au Mali et recommandations La stratégie initiale de mise en œuvre de l’approche Nexus au Mali s’est basée sur une demande de la Task Force Nexus de travail de binômes (GT PTF + clusters) voire de trinômes (avec le GT FONGIM) sectoriels.

Cette stratégie nécessite à la fois une forte appropriation de la problématique par ces différents groupes, et une volonté et une capacité de travailler ensemble sur ce sujet : Elles ont été amorcées dans le secteur de l’éducation plus que dans d’autres secteurs, mais nécessitent un renforcement.