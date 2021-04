Evaluation des besoins socio-économiques des populations déplacées et communautés hôtes : Projet «Réconciliation Communautaire et Renforcement du Vivre Ensemble au Centre du Mali» sur Financement PBF (PAM-OIM-FAO) dans les régions de Mopti et Ségou

RESUME EXECUTIF

Dans le cadre du projet : « Réconciliation Communautaire et Renforcement du Vivre Ensemble au Centre du Mali » sur financement PBF (PAM-OIM-FAO), l’OIM en collaboration avec la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) a mis en œuvre une évaluation des besoins socio-économiques des ménages déplacés et hôtes dans 16 localités réparties dans les quatre communes de DOUCOUMBO, KENDIE, KOKRY et MONIMPEBOUGOU, situées dans les régions de Mopti et Ségou du 01 au 21 mars 2021.

Lors de cette évaluation, le focus a été mis sur : la dimension de la mobilité de ménages, la situation économique des ménages (les activités génératrices de revenus - AGR). De même, l’enquête a permis de mesurer les dynamiques de paix et de cohésion sociale dans les différentes localités, ainsi que le niveau d’intégration des ménages déplacés dans leur localité de déplacement.

Au total, 842 ménages ont été touchés lors de cette évaluation, dont 455 ménages de la communauté hôtes (CH, population autochtone) et 387 ménages déplacés (338 PDI et 49 retournés). La taille de l’échantillon des populations enquêtées au niveau de chaque localité, a été tirée et répartie proportionnellement par rapport à la taille totale de chaque catégorie de population dans les différentes localités ciblées (Tableau 1 en annexe).

L’agriculture a été identifiée comme étant la principale AGR des ménages enquêtés (81% des ménages) dans les 16 localités. Elle est pratiquée en majorité (62%) dans les différentes localités par les ménages hôtes, contre 38 pour cent de ménages déplacés. Les résultats de l’enquête montrent que les revenus de ces AGR ne permettent pas de compenser leurs besoins alimentaires. Afin de mieux améliorer la production agricole les ménages ont évoqué des besoins urgents, à savoir : l’appui en matériel de culture, engrais et semences.

Sur le plan sécuritaire, au cours des derniers mois, des ménages ont affirmé être témoins de quelques tensions dans leurs localités. Ces tensions observées selon les répondants, étaient principalement entre des individus de communauté différente, entre groupes armées, entre éleveurs et pasteurs.

Au niveau de certaines localités, il a été souligné l’existence de communautés, d’associations ou de plateformes (communautaire, religieux, associations de déplacés), où les ménages estiment que leur opinion et leur préoccupation peuvent être entendues et prises en compte. Ces communautés regroupées sont composées principalement de groupes sociaux communautaires, d’associations de déplacés et de groupes religieux communautaires. L’accompagnement et le renforcement de certains secteurs d’activités tels que l’agriculture et le commerce, regroupant plusieurs communautés sans tension ou conflit, pourraient être des vecteurs permettant de pérenniser de façon durable la paix et la cohésion sociale au niveau local.