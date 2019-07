Evaluation de la situation de protection des déplacés internes dans les communes de Bambara-Maoudé et Haribomo (cercle de Gourma-Rharous) - 11-14 mars 2019

I. CONTEXTE

Du 11 au 14 Mars 2019 s’est déroulée une mission inter-agences d’évaluation des besoins qui s’est rendue dans les communes rurales de Bambara Maoudé et de Haribomo, dans le cercle de Gourma Rharous, région de Tombouctou.

Le but de cette mission était de s’imprégner de la situation des personnes déplacées internes dans ces deux communes et plus spécifiquement :

o Evaluer la situation humanitaire dans les communes de Bambara Maoudé et Haribomo.

o Evaluer les besoins humanitaires des populations déplacées internes et hôtes.

o Comprendre et identifier les contraintes d’accès, les cas de protections et les acteurs clés pouvant influencer l’accès humanitaire.

En effet, depuis Février 2019, des leaders communautaires et des élus locaux des communes de Bambara maoude et Haribomo font cas de l’arrivée massive de populations fuyant l’insécurité et les conflits intercommunautaires dans la région de Mopti. Les raisons principales de leur fuite sont liées à la situation d’insécurité et des conflits intercommunautaires dans la région de Mopti principalement dans les cercles de Koro, Bankass et Douentza. Ces populations sont en majorité des peuls et tamasheqs dont certains seraient originaires de la zone de Bambaramaoude, Haribomo mais ayant quitté depuis les années de sécheresse de 1985.

En marge de la mission inter-agences, les acteurs du cluster protection au cours de la mission et en recommandation de la rencontre mensuelle du cluster régional protection du 26 Février 2019 ont tenu à faire une évaluation approfondie des aspects de protection avec un rapport beaucoup plus détaillé sur la thématique.

Les acteurs de protection présents à cette mission sont constitués de : UNFPA, OIM, MAG,

Terre des Hommes et AMSS.