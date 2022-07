Évaluation conjointe des besoins éducatifs (JENA) Mali- Mopti, mai 2022

Contexte et Méthodologie

Dans le secteur de l’éducation au Mali, les infrastructures et les ressources ont été affectées par la crise humanitaire qui frappe le pays depuis 2012. Par exemple, selon le Cluster Education, 1 435 écoles étaient fermées en mars 2021 en raison de l’insécurité (attaques et menaces d’attaques par les groupes armés) et du manque d’enseignants1 . La pandémie de COVID-19 a également renforcé les difficultés d’accès aux services éducatifs à travers la fermeture des écoles qui a impacté 3,8 millions d’élèves et 76 000 enseignants en mars 20202 .

Depuis avril 2021, REACH est engagé auprès du Cluster Education dans le cadre de la réalisation d’une évaluation conjointe des besoins en matière d’éducation au Mali (joint education needs assessment -JENA en anglais). Une évaluation à l’échelle nationale a été conduite, visant à couvrir les lacunes d’informations en matière de services éducatifs durant l’année scolaire 2020-2021. Cette évaluation concerne plus spécifiquement : l’accès à l’éducation, l’environnement d’apprentissage, l’enseignement et l’apprentissage, les enseignants et autres personnels éducatifs, ainsi que la protection.

Elle a été basée sur une enquête quantitative représentative au niveau des écoles3 auprès de 2 526 informateurs clés (directeurs d’écoles, adjoints du directeur, enseignants). La couverture géographique de l’enquête JENA est nationale et représentative au niveau du cercle avec un niveau de confiance de 90% et une marge d’erreur de 10%. La collecte des données a été réalisée entre septembre 2021 et avril 2022. Les résultats se référant à des sous-ensembles (c.-a-d. niveau d’étude, profil d’école, statut d’école) doivent être considérés comme indicatifs seulement.

Cette factsheet présente une analyse des données recueillies dans la région de Mopti, où 294 écoles ont été évaluées en octobre 2021. La collecte a été réalisée par des agents du Centre d’animation pédagogique (CAP), de l’Académie d’enseignement (AE) et des agents des ONG IEDA, PLAN, NRC, OMAES, APIDEV,

EDUCO et SCI. Ces agents ont été formés par REACH en juin 2021.